TV SCOOP

Series CinLock: Love, Camera, Action Mulai Tayang di Vision+

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:07 WIB
Series <i>CinLock: Love, Camera, Action</i> Mulai Tayang di Vision+
Series CinLock: Love, Camera, Action Sudah Tayang di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ originals CinLock: Love, Camera, Action, sudah tayang mulai 10 Agustus 2023. Serial ini hadir dari kolaborasi Vision+ dan Studio Antelope.

Berkisah tentang seorang gadis bernama Lala yang merupakan mahasiswi jurusan film. Ia sangat tertarik dengan dunia film dan punya mimpi besar sebagai produser film.

Karakter Lala digambarkan sebagai sosok pekerja keras dan berbakat. Namun, ia selalu menilai orang lain dengan angka.

Minatnya yang besar di dunia film tidak berbanding lurus dengan keinginan orangtuanya. Sehingga, Lala terpaksa berbohong mengaku berkuliah di jurusan manajemen.

Masalah semakin runyam ketika kebiasaan buruk Lala terbongkar hingga dia jadi bulan-bulanandi kampus. Hal ini membuatnya terancam kehilangan segalanya, mulai dari sahabat, cinta, hingga mimpinya.

Keunikan dari serial CinLock: Love, Camera, Action ini adalah dari segi produksi film yang sangat kuat. Penonton tak hanya disuguhkan oleh kisah cinta dan mimpi yang menghibur, namun juga dapat melihat lebih dalam bagaimana kehidupan di balik sebuah produksi film.

Telusuri berita celebrity lainnya
