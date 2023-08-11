Achmad Megantara Tak Keberatan Disebut Mirip Refal Hady: Gue Oke Aja

Sering disebut mirip dengan Refal Hady, Achmad Megantara santuy. (Foto: MPI/Devi Ari Ramadhani)

JAKARTA - Aktor Achmad Megantara dan Refal Hadikerap disebut mirip. Menanggapi hal itu, pemain sineteon Cinta Tanpa Karena itu pun mengaku tak mempermasalahkan.

Ya, Megantara bahkan mengaku senang-senang saja disebut mirip dengan aktor muda ternama yang kini sedang digandrungi banyak kaum hawa itu.

“Disamain sama orang kaya Refal Hady gua oke-oke aja,” tutur Megantara saat ditemui di acara Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (10/8/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Megantara juga menjelaskan jika dia dan Refal telah berteman sejak lama. Namun, dirinya tidak merasa memiliki kemiripan apapun dengan Refal Hady.