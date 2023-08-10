Advertisement
Rapper Cilik dan Selebgram Lil Tay Dikabarkan Meninggal di Usia 14 Tahun, Sang Ayah: No Comment

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:11 WIB
Rapper Cilik dan Selebgram Lil Tay Dikabarkan Meninggal di Usia 14 Tahun, Sang Ayah: No Comment
Rapper dan influencer cilik Lil Tay meninggal dunia di usia 14 tahun, penyebab kematian masih diinvestigasi. (Foto: Instagram/@liltay)
JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari rapper dan influencer cilik Lil Tay. Keluarganya mengabarkan jika dia dan kakaknya, Jason Tian, meninggal dunia dengan tragis tetapi tak dapat menjelaskan secara rinci.

Keluarga Lil Tay memberikan pengumuman tentang kedua anaknya lewat unggahan Instagram di akun milik mendiang. Padahal, selama lima tahun terakhir sang rapper cilik bernama asli Claire Hope tidak pernah lagi memperbarui postingan.

“Dengan hati yang berat kami ingin memberitahukan kabar yang menghancurkan hati bahwa Claire kami tercinta meninggal dunia secara mendadak dengan tragis,” bunyi postingan Instagram Lil Tay, dikutip Kamis (10/9/2023).

Variety telah mencoba mengonfirmasi kabar tersebut dan dibenarkan manajemen sang rapper cilik. Namun saat PEOPLE mencoba menghubungi keluarga Claire, mereka tidak dapat mendapat konfirmasi.

Rapper dan selebgram cilik Lil Tay meninggal di usia 14 tahun, penyebab kematian masih diinvestigasi. (Foto: Instagram/@liltay)

“Kami tidak memiliki kalimat tepat yang dapat menggambarkan rasa kehilangan yang tak tertahankan dan luka yang tak dapat digambarkan. Ini benar-benar di luar perkiraan, dan telah membuat kami semua terkejut,” lanjut pernyataan.

Yang lebih mengerjutkan, keluarga Lil Tay juga mengabarkan jika Jason Tian, kakak sang selebgram, juga telah meninggal dunia. Namun begitu, mereka juga tidak menjelaskan secara detail penyebab dan waktu kematian dua anaknya. 

