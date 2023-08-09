Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Berhasil Mencetak Penjualan Sebesar 15 Miliar dalam Satu Hari, Louisse Scarlett Catatkan Rekor Baru di TikTok Shop

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:34 WIB
Berhasil Mencetak Penjualan Sebesar 15 Miliar dalam Satu Hari, Louisse Scarlett Catatkan Rekor Baru di TikTok Shop
Foto: TikTok
JAKARTA - Nama Louisse Scarlett tentu sudah tidak asing lagi di telinga, terutama bagi para pengguna aplikasi TikTok. Akun TikTok dengan nama @Louissescarlettfamily tersebut dikenal sangat interaktif dan kreatif dalam mengemas kontennya, baik dalam format video singkat ataupun live.

Ya, Louisse Scarlett atau yang akrab disapa Mami Louisse merupakan seorang kreator affiliate TikTok yang bisa dikatakan paling sukses dan kaya. Ia berhasil menjadi kreator affiliate perempuan pertama yang berhasil memecahkan rekor penjualan produk brand lokal sebesar 15 miliar dalam waktu satu hari di TikTok Shop.

Penjualan fantastis tersebut dicapai Mami Louisse saat 29 Juli 2023 dalam acara live shopping "Gebrakan by Mami Louisse!" yang berlangsung selama 18 jam non-stop menampilkan berbagai produk kecantikan terbaik tahun ini.

Bahkan, di tahun sebelumnya Mami Louise beserta dengan timnya juga pernah memecahkan rekor 26 jam livestream non-stop dan berhasil mendapatkan penonton sebanyak 2,1 juta orang.

Pencapaian terbarunya ini juga, dilandaskan dengan persiapan yang tidak main-main, ia aktif berkoordinasi dengan sejumlah brand kecantikan lokal untuk memberikan harga terbaik kepada komunitas TikTok dan khususnya pengikut Mami Louisse.

Hasilnya, melalui berbagai segmen interaktif, hingga flash sale yang dilakukan sepanjang live, pengguna pun bisa menikmati diskon sampai 50 persen, bebas ongkir, dan bahkan flash sale dengan harga mulai Rp1.000.

Tentunya, pencapaian yang berhasil diraih Mami Louisse tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bak roller coaster, dirinya mampu menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi pada awalnya.

Pada saat awal Mami Louisse memutuskan untuk bergabung menjadi kreator affiliate TikTok, dirinya memiliki tujuan untuk membantu berbagai merek, terutama merek lokal. Berkat kerja kerasnya tersebut, Mami Louisse telah berhasil mendukung dan mendorong banyak brand lokal kecantikan di Indonesia sehingga menjadi pilihan masyarakat.

