Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Jadi Ladang Gali Cuan, Ruben Onsu Berhasil Jual Lebih dari 100 Ribu Produk di Shopee Live

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:26 WIB
Jadi Ladang Gali Cuan, Ruben Onsu Berhasil Jual Lebih dari 100 Ribu Produk di Shopee Live
Ruben Onsu. (Foto: Instagram Ruben Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Kabar heboh kembali datang dari kalangan selebriti yang mencoba fitur Shopee Live untuk menjadi ladang gali cuan.

Setelah sebelumnya dibuat gempar oleh pencapaian para selebriti tanah air lain yang telah berhasil mencetak omzet besar, kini giliran Ruben Onsu yang membuktikan dapat meraih keuntungan fantastis dengan berhasil menjual lebih dari 100 ribu produk dalam satu hari saat memanfaatkan Shopee Live.

Kemeriahan fitur live streaming pada puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival ini benar-benar mendapatkan respon yang luar biasa dari para pengguna termasuk followers dan fans dari Ruben, bahkan berhasil ditonton hingga 9 juta kali.

Ruben pun mengungkapkan rasa bersyukurnya akan pencapaian membanggakan ini melalui unggahan foto di akun Instagram @ruben_onsu pada 9 Agustus 2023, “Juwarak! Shopee Live Ladang Cuan! Dalam sehari berhasil jual LEBIH DARI 100 RIBU PRODUK dan ditonton hingga 9 JUTA KALI... Makasih banyak atas dukungannya!”.

Pada foto tersebut, terlihat keseruan Ruben saat berlangsungnya sesi live shopping di Shopee Live.

Foto: Instagram Ruben Onsu

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing merupakan peribahasa yang dapat menggambarkan sesi live streaming hari ini. Ambisi Ruben untuk menggali cuan di Shopee Live mendapatkan dukungan penuh dari istri tercinta.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185351//direktur_utama_pnm_arief_mulyadi-Ovls_large.jpeg
PNM Raih Dua Apresiasi Bergengsi Berkat Komitmen Pemberdayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement