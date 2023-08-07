Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Tak Mau Terkalahkan, Raffi Ahmad Mau Cetak Rekor Baru dengan Streaming di Shopee Live

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:49 WIB
Tak Mau Terkalahkan, Raffi Ahmad Mau Cetak Rekor Baru dengan Streaming di Shopee Live
Raffi Ahmad. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah mendengar kabar dan pemberitaan akan pencapaian bombastis dari rekan artisnya saat live streaming di Shopee Live, Raffi Ahmad yang kita kenal sebagai Sultan Andara sontak terkejut dan merasa rekornya tersaingi.

Sebagai sosok pekerja keras yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, Raffi selalu berhasil mencetak pencapaian-pencapaian baru dalam karirnya, baik sebagai host televisi, bisnis kulinernya, sampai yang terakhir terbukti bisa menjadi juara di pertandingan olahraga tenis.

Artis multitalenta ini tidak mau tinggal diam, tantangan-tantangan yang dihadapi selalu ia jadikan motivasi agar lebih bersemangat dan terus menghadirkan sebuah dobrakan baru.

Kini, Raffi Ahmad kembali memberikan kabar heboh! Melalui akun media sosialnya, Raffi memposting video yang memperlihatkan bahwa ia tidak terima dengan rekornya yang terkalahkan kemarin.

“GASWAT! GASWAT!! Rekor aku terkalahkan nih guys?!!! Parah nih parah! Aku nggak bisa tinggal diam aja nih. Aku akan buktikan kalau akulah juaranya! Dan malam ini, aku akan pecahkan rekor lagi, yang lain pasti lewat. Ingat ya guys, malam ini aku akan Live di Shopee Live jam 8 Malam. Semua Diskonnya 50 persen di Shopee Live, ini Paling Murah di Shopee! Ayok gaes ayok, jangan lupa ya malam ini jam 8 Malam di Shopee Live. TOP MANTAP IS THE BEST!” mengutip perkataan Raffi Ahmad dari unggahan video di akun Instagram @raffinagita1717 pada Selasa, 7 Agustus pagi hari ini.

Diketahui bahwa AA Raffi ini akan kembali mengadakan sesi live streaming di Shopee Live dan membuktikan bisa mencetak rekor baru dengan omset yang lebih bombastis dan tetap menjadi JUARANYA!!

Foto: Instagram Raffi Ahmad

Maka dari itu, spesial 7 Agustus ini, Raffi siap menghadirkan live streaming kembali di Shopee Live dan turut meramaikan momen belanja pengguna di kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival kali ini.

