Kenalkan Kejora, Hewan Peliharaan Terbaru Rizky Billar dan Lesti

JAKARTA - Raut bahagia datang dari Lesti Kejora, pasalnya dirinya mendapat kado manis dari Rizky Billar sang suami di hari ulang tahunnya itu. Pasalnya, Lesti Kejora diberi hadiah berupa hewan kuda.

Momentum itu terlihat dari sosial media Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di mana, dalam postingannya itu terlihat keduanya bersama Muhammad Leslar Al-fatih Billar bersama hewan kuda tersebut.

"MasyaAllah terimakasih tak terhingga papa FATIH, seneng banget...," tulis Lesti Kejora di sosial media miliknya @lestikejora, Minggu (6/8/2023).

Atas pemberian hadiah dari Rizky Billar, Lesti Kejora tak lupa mengucapkan terima kasih hingga mendoakan sang suami diberikan kemudahan.

"InsyaAllah Rezeki nya barokah berlimpah selalu, dimudahkan selalu semua langkah, urusan, Aammiinn Allahumma Aammiinn," ujar Lesti Kejora.

"Terimakasihhh sayaaanggg," ucapnya lagi.

Tak lupa, Lesti Kejora juga membocorkan nama dari hewan kuda yang merupakan hewan peliharaannya itu.

"Kenalin kesayangan baru aku namanya KEJORA," tuturnya.