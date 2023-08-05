Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Rizky Billar Buat Istri di Hari Ulang Tahun, Beri Peluk Hangat untuk Lesti Kejora

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:51 WIB
Doa Rizky Billar Buat Istri di Hari Ulang Tahun, Beri Peluk Hangat untuk Lesti Kejora
Ulang Tahun Lesti Kejora. (Foto: instagram)
JAKARTA - Lesti Kejora berulang tahun hari ini. Di hari bahagianya itu selain diberi kejutan dari Rizky Billar, dia juga memberikan doa untuk sang istrinya itu.

Momen bahagianya itu terlihat dari sosial media Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tak cuma itu saja, keseruan keduanya juga diabadikan lewat insta stories keduanya.

"Selamat ulang tahun @lestikejora (pake i sekarang enggak ya lagi)," tulis Rizky Billar, Sabtu (5/8/2023).

Selain mengucapkan selamat ulang tahun buat sang istri, Rizky Billar juga memberikan surprise tepat pukul 24.00 WIB. Sebuah kue tart cantik diberikan untuk sang istrinya itu.

Lesti Kejora

Tak hanya Rizky Billar, terlihat pula sejumlah kerabat keduanya demi memeriahkan ulang tahun Lesti Kejora. Nyanyian ulang tahun pun ikut menggema.

Bahkan sebelum meniupkan lilin pada kue ulang tahunnya itu, terlihat Lesti Kejora menyempatkan diri untuk berdoa di hari penambahan usianya itu.

Di slide berikutnya, Rizky Billar juga tidak luput memberikan doa untuk istrinya itu. Bahkan, Rizky Billar juga memeluk erat Lesti Kejora sambil memegang kue ulang tahun di tangan kanannya itu.

"Doa aku, sayang selalu sama keluarganya dan selalu dalam lindungan Allah," ucap Rizky Billar kepada Lesti Kejora.

"Aminnnn," jawab Lesti Kejora.

