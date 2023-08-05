Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Krisdayanti Sebut Anang Hermansyah Beri Kontribusi Dalam Berkarir, Diutarakan di Konser Tunggalnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:09 WIB
Krisdayanti Sebut Anang Hermansyah Beri Kontribusi Dalam Berkarir, Diutarakan di Konser Tunggalnya
Krisdayanti. (Foto: Ravie Wardani/MNC)
A
A
A

 

JAKARTA, celebrities.id - Krisdayanti tak memungkiri jika Anang Hermansyah, mantan suaminya itu memberikan kontribusi dalam dirinya bernyanyi.

Penyanyi Krisdayanti telah memulai Konser Semesta di JIExpo Convention Center & Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Berdasarkan pantauan, ratusan penonton sudah antre didepan pintu masuk sejak pukul 18.00 WIB meski konser baru dimulai dua jam kemudian.

Konser Semesta Krisdayanti juga dihadiri sejumlah figur publik mulai dari Sekertaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristanto, Titi DJ, Bunga Citra Lestari, Citra Kirana, Rezky Aditya, hingga Raul Lemos.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
