Aurel Hermansyah Ungkap Kesulitan Amora Nyanyikan Lagu Krisdayanti, Bakal Duet di Konser Semesta

JAKARTA - Putri pertama Krisdayanti dari pernikahannya dengan Raul Lemos, Amora Lemos, akan ambil bagian dalam Konser Semesta yang akan berlangsung di JIExpo Convention Center & Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Nantinya, Amora Lemos akan menjadi rekan duet sang Mimi -panggilan Krisdayanti- dalam konser tersebut. Tak berdua, kolaborasi itu juga akan dilakukan bersama putri pertama Krisdayanti dari Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah.

Aurel sendiri mengungkapkan kesulitan adiknya saat menjalani sesi latihan menjelang konser malam nanti. Terbiasa berbahasa Inggris, Aurel mengatakan jika Amora cukup kewalahan ketika menyangikan lagu sang bunda.

"Kesulitan mungkin di Amora. Amora sehari-hari biasa pakai bahasa Inggris terus di sini lagu bahasa Indonesia. Mungkin ini pertama Amora di konser yang besar. Waktu di Semarang aja Amora bilang 'Oh my God, I m so nervous,’” tutur Aurel Hermansyah saat ditemui awak media di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.