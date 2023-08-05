Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Co-Founder JINISO Ungkap Cerita Perjalanan Bisnisnya bersama Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:14 WIB
Co-Founder JINISO Ungkap Cerita Perjalanan Bisnisnya bersama Shopee
Konten kreator Tantri Namirah dan Haykal Kamil bersama Co-Founder JINISO Dian Fiona. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Dian Fiona, fashion adalah kebutuhan untuk melengkapi jawaban dari suatu permasalahan dan di saat yang sama juga untuk menghadirkan solusi bagi setiap individu untuk dapat tampil percaya diri dan nyaman saat melakukan segala aktivitas. Itulah latar belakang dari terciptanya JINISO.

Siapa sangka ternyata fashion memiliki peran dan arti lebih luas dalam kehidupan kita? Menjadi kebutuhan primer, cara bergaya dan produk pakaian adalah tiga hal yang kerap dikaitkan dengan definisi fashion.

Akan tetapi, selain tiga hal tersebut, nyatanya fashion juga merupakan ruang ekspresi diri yang digunakan sebagai medium untuk merepresentasikan kepribadian individu yang menggunakannya. Dengan hal tersebut, bagi sebagian orang, fashion merupakan salah satu elemen yang dapat membantu seseorang memahami orang terdekat, khususnya pasangan.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Di Shopee, kategori fashion terus menjadi kategori favorit pengguna di tiap kampanye yang kami hadirkan.”

Ia menambahkan, salah satu alasannya adalah perkembangan variasi produk dan tren fashion yang membuat antusias masyarakat semakin tinggi. Beragam tren fashion yang muncul ini menciptakan fashion style yang berbeda bagi tiap orang yang bisa menunjukkan ciri khas dirinya.

“Melalui acara hari ini, kami berharap masyarakat bisa menjadikan fashion sebagai cara untuk memahami orang terdekat dan mendapatkan inspirasi untuk menciptakan fashion style yang sesuai dengan diri sendiri dan orang terdekat,” tuturnya.

Jadi, lanjutnya, puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan momen spesial bersama pasangan maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan fashion dengan lebih bijak, terlebih dengan rangkaian penawaran menarik selama satu hari penuh yang kami siapkan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184469//kemenbud_lasqi-iv76_large.jpg
Terima Audiensi LASQI, Menbud Fokuskan Pembentukan Ekosistem Qasidah Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184383//kitkat_gold-4sZB_large.jpg
Transparansi Investasi: Konsumen Bisa Scan Keaslian KitKat Gold Kapan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184325//bri_asra_2025-i5Cs_large.jpeg
Buktikan Kepemimpinan Keberlanjutan di Asia, BRI Raih Tiga Penghargaan ASRA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184254//bri_program_yok_kita_gas-DxAR_large.jpeg
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184239//kemenbud_museum_topeng-kW54_large.jpeg
Menbud Tinjau Museum Topeng Cirebon, Dorong Pengembangan Ruang Budaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement