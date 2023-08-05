Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Meriahkan Kampanye Shopee 8.8, Tantri Namirah dan Haykal Kamil bersama JINISO Ungkap Arti Fashion Lebih Luas

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:05 WIB
Meriahkan Kampanye Shopee 8.8, Tantri Namirah dan Haykal Kamil bersama JINISO Ungkap Arti Fashion Lebih Luas
Tantri Namirah dan Haykal Kamil bersama Dian Fiona berbagi pandangan mengenai definisi fashion. (Foto: dok. Istimewa)
JAKARTA - Siapa sangka ternyata fashion memiliki peran dan arti lebih luas dalam kehidupan kita? Menjadi kebutuhan primer, cara bergaya dan produk pakaian adalah tiga hal yang kerap dikaitkan dengan definisi fashion.

Akan tetapi, selain tiga hal tersebut, nyatanya fashion juga merupakan ruang ekspresi diri yang digunakan sebagai medium untuk merepresentasikan kepribadian individu yang menggunakannya.

Dengan hal tersebut, bagi sebagian orang, fashion merupakan salah satu elemen yang dapat membantu seseorang memahami orang terdekat, khususnya pasangan.

Memeriahkan kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival, Tantri Namirah & Haykal Kamil (Pasangan Selebritis & Konten Kreator) bersama Dian Fiona (Co-Founder JINISO) berbagi pandangan mengenai definisi fashion yang memiliki arti lebih luas dari sekedar cara berpakaian dan bagaimana manfaatnya sebagai elemen untuk mengekspresikan diri.

Dengan tema ‘Pintar Bergaya, Bijak Belanja’, diskusi ini tidak hanya menyampaikan cara menemukan dan menciptakan gaya yang sesuai dengan fashion style diri sendiri, tetapi juga update dengan tren terkini sambil tetap bijak saat berbelanja.

Yang spesial, JINISO sebagai brand fashion lokal juga akan berbagi cerita perjalanannya dalam menghadirkan produk yang dapat menjawab pilihan gaya pakaian yang cocok untuk wanita maupun pria.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Di Shopee, kategori fashion terus menjadi kategori favorit pengguna di tiap kampanye yang kami hadirkan. Salah satu alasannya adalah perkembangan variasi produk dan tren fashion yang membuat antusias masyarakat semakin tinggi. Beragam tren fashion yang muncul ini menciptakan fashion style yang berbeda bagi tiap orang yang bisa menunjukkan ciri khas dirinya."

"Melalui acara hari ini, kami berharap masyarakat bisa menjadikan fashion sebagai cara untuk memahami orang terdekat dan mendapatkan inspirasi untuk menciptakan fashion style yang sesuai dengan diri sendiri dan orang terdekat. Sehingga puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan momen spesial bersama pasangan maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan fashion dengan lebih bijak, terlebih dengan rangkaian penawaran menarik selama satu hari penuh yang kami siapkan,” tambahnya.

