Mantan Sopir Atta Halilintar Ngaku Dizalimi, Aurel Hermansyah Singgung Penyebar Fitnah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:15 WIB
Mantan Sopir Atta Halilintar Ngaku Dizalimi, Aurel Hermansyah Singgung Penyebar Fitnah
Aurel Hermansyah (Foto: @aurelie.hermansyah/Instagram)
JAKARTA - Artis Aurel Hermansyah tiba-tiba menuliskan sebuah pesan bijak. Ia memberi peringatan untuk bijak menggunakan media sosial.

Meski kerap dijadikan tempat berekspresi, media sosial seperti pisau bermata dua. Bisa juga digunakan untuk hal negatif, seperti menuliskan komentar jahat dan menuduh orang yang mengarah kepada perbuatan fitnah.

Aurel juga mengingatkan jika seseorang bisa saja berurusan dengan hukum ketika tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang dituliskan atau dibicarakan di media sosial nantinya bisa menjadi barang bukti ketika dilaporkan.

“Hati-hati dalam berbicara, apalagi di social media.. bisa jadi barang bukti dan bisa terkena jalur hukum karena sudah menyebar fitnah,” kata Aurel Hermansyah dikutip pada Kamis, (3/8/2023).

Belum diketahui secara pasti kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Namun, baru-baru ini, sang suami Atta Halilintar sedang menjadi perbincangan hangat lantaran curhatan seseorang di media sosial.

