Nantikan Aksi Taeyang BIGBANG di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

JAKARTA – Taeyang merupakan salah satu idol K-Pop yang memiliki musikalitas dan aksi panggung menawan. Kini, personel BIGBANG tersebut akan menyapa langsung para penggemarnya di panggung MUSIC FORALL FEST 2023.

BACA JUGA: Taeyang BIGBANG dan Secret Number Siap Ramaikan Hari Pertama LMAC Music ForAll Fest 2023

"Hi VIP, Taeyang memulai debut solonya, pada 2008. Setelah lama dinanti, dia akhirnya merilis mini album 'Down to Earth', pada 25 April 2023," ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya di Instagaram, pada 30 Juli 2023.

MNC Media & Entertainment akan menggelar MUSIC FORALL FEST di Lido Music & Art Center (LMAC), Bogor, pada 8 - 9 September mendatang. Stay tune dan pastikan Anda mengikuti informasi terkini terkait festival ini melalui akun media sosial, @lmacindonesia.

Selain Taeyang BIGBANG, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 juga menghadirkan Apink, The Rose, Secret Number, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.*

(SIS)