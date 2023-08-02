Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nantikan Aksi Taeyang BIGBANG di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |01:40 WIB
Nantikan Aksi Taeyang BIGBANG di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023
Taeyang akan tampil di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: GQ)
A
A
A

JAKARTATaeyang merupakan salah satu idol K-Pop yang memiliki musikalitas dan aksi panggung menawan. Kini, personel BIGBANG tersebut akan menyapa langsung para penggemarnya di panggung MUSIC FORALL FEST 2023. 

"Hi VIP, Taeyang memulai debut solonya, pada 2008. Setelah lama dinanti, dia akhirnya merilis mini album 'Down to Earth', pada 25 April 2023," ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya di Instagaram, pada 30 Juli 2023. 

MNC Media & Entertainment akan menggelar MUSIC FORALL FEST di Lido Music & Art Center (LMAC), Bogor, pada 8 - 9 September mendatang. Stay tune dan pastikan Anda mengikuti informasi terkini terkait festival ini melalui akun media sosial, @lmacindonesia.

Taeyang BIGBANG bakal tampil di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: GQ)

Selain Taeyang BIGBANG, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 juga menghadirkan Apink, The Rose, Secret Number, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement