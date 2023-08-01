5 Biodata Bintang Series Euphoria yang Ditinggal Angus Cloud untuk Selamanya, Ada Zendaya hingga Jacob Elordi

, Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |00:30 WIB

Pemain Film Euphoria. (Foto: IMDB)

JAKARTA - Biodata bintang series Euphoria menarik perhatian publik setelah aktor Angus Cloud dikabarkan meninggal dunia. Kepergian sang aktor memang meninggalkan duka mendalam bagi dunia perfilman dunia.

Sekadar informasi, Euphoria merupakan serial drama yang diadaptasi dari mini seri asal Israel. Sam Levinson sang sutradara memercayai sederet aktor bertalenta untuk membintangi Euphoria.

Mendiang Angus Cloud misalnya, berperan sebagai pengedar narkoba bernama Fezco 'Fez' O’Neill. Sayangnya, aktor 25 tahun tersebut dikabarkan meninggal dunia dan kini menyisakan sejumlah pemain lainnya.

Berikut biodata lima bintang series Euphoria seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023).

1. Zendaya

Nama lengkap: Zendaya Mare Stoermer Coleman

Nama panggung: Zendaya

Tempat lahir: Oakland, California, Amerika Serikat

Tanggal Lahir: 1 September 1996

Pekerjaan: Aktris, penyanyi, penari

Tahun aktif: 2009 - sekarang

Beberapa film dan series yang pernah dibintangi:

Spider-Man: Homecoming (2017)

The Greatest Showman (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Space Jam: A New Legacy (2021)

Dancing with The Stars (2013)

Euphoria (2019)

2. Maude Apatow

Nama lengkap: Maude Apatow

Nama panggung: Maude Apatow

Tempat lahir: Los Banos, California, Amerika Serikat

Tanggal Lahir: 15 Desember 1997

Pekerjaan: Aktor dan penulis

Tahun aktif: 2005 - sekarang

Beberapa film yang pernah dibintangi:

Knocked Up (2007)

Funny Peopple (2009)

This Is 40 (2012)

Euphoria (2019)

3. Eric Dane

Nama lengkap: Eric William Dane

Nama panggung: Eric Dane

Tempat lahir: San Francisco, California, Amerika Serikat

Tanggal Lahir: 9 November 1972

Pekerjaan: Aktor

Tahun aktif: 1991 - sekarang

Beberapa film yang pernah dibintangi:

X-Men: The Last Stand (2006)

Americana (2023)

Grey’s Anatomy (2006-2021)

Familiy Guy (2018)

Euphoria (2019)