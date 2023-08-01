JAKARTA - Biodata bintang series Euphoria menarik perhatian publik setelah aktor Angus Cloud dikabarkan meninggal dunia. Kepergian sang aktor memang meninggalkan duka mendalam bagi dunia perfilman dunia.
Sekadar informasi, Euphoria merupakan serial drama yang diadaptasi dari mini seri asal Israel. Sam Levinson sang sutradara memercayai sederet aktor bertalenta untuk membintangi Euphoria.
Mendiang Angus Cloud misalnya, berperan sebagai pengedar narkoba bernama Fezco 'Fez' O’Neill. Sayangnya, aktor 25 tahun tersebut dikabarkan meninggal dunia dan kini menyisakan sejumlah pemain lainnya.
Berikut biodata lima bintang series Euphoria seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023).
1. Zendaya
Nama lengkap: Zendaya Mare Stoermer Coleman
Nama panggung: Zendaya
Tempat lahir: Oakland, California, Amerika Serikat
Tanggal Lahir: 1 September 1996
Pekerjaan: Aktris, penyanyi, penari
Tahun aktif: 2009 - sekarang
Beberapa film dan series yang pernah dibintangi:
Spider-Man: Homecoming (2017)
The Greatest Showman (2017)
Spider-Man: Far From Home (2019)
Space Jam: A New Legacy (2021)
Dancing with The Stars (2013)
Euphoria (2019)
2. Maude Apatow
Nama lengkap: Maude Apatow
Nama panggung: Maude Apatow
Tempat lahir: Los Banos, California, Amerika Serikat
Tanggal Lahir: 15 Desember 1997
Pekerjaan: Aktor dan penulis
Tahun aktif: 2005 - sekarang
Beberapa film yang pernah dibintangi:
Knocked Up (2007)
Funny Peopple (2009)
This Is 40 (2012)
Euphoria (2019)
3. Eric Dane
Nama lengkap: Eric William Dane
Nama panggung: Eric Dane
Tempat lahir: San Francisco, California, Amerika Serikat
Tanggal Lahir: 9 November 1972
Pekerjaan: Aktor
Tahun aktif: 1991 - sekarang
Beberapa film yang pernah dibintangi:
X-Men: The Last Stand (2006)
Americana (2023)
Grey’s Anatomy (2006-2021)
Familiy Guy (2018)
Euphoria (2019)