Dewi Perssik Disebut Emosional karena Ketempelan Jin, Saipul Jamil: Semoga Diruqyah

JAKARTA - Saipul Jamil menanggapi tentang kabar Ustaz Danu menyebut ada banyak jin di tubuh Dewi Perssik. Sebagai mantan suami, Saipul menilai pernyataan itu masuk akal.

Pasalnya, Saipul menilai amarah Dewi sulit terkontrol. Bahkan, ia mengklaim pelantun Mimpi Manis itu kerap melakukan KDRT karena emosinya tak tertahankan.

"Kalau menurut saya bisa masuk akal ya karena memang yang saya alami waktu dulu jadi suami dia seperti itu ya, Jadi kalau marah, tempramen, tingkat tinggi. Pokoknya melebihi wanita pada umumnya," kata Saipul, dikutip dari Intens Investigasi, Jumat (28/7/2023).

"Makanya kan terjadi KDRT di rumah tangga gue. Dia yang KDRT gue, bukan gue yang KDRT dia. Akhirnya sempat gue sekali ngelawan. Saking enggak kuatnya tuh selama 3 tahun," sambungnya.

Apabila pernyataan Ustaz Danu itu benar, ia berharap Dewi Perssik bisa diruqyah untuk dibersihkan dari jin-jin yang mengusik. Ia yakin ustaz Danu mungkin bisa membantu mengatasinya.