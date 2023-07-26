Polisi Temukan 0,46 Gram Sinte Milik Bobby Joseph di Bawah Kasur

JAKARTA - Kasat Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy, menceritakan kronologi penangkapan aktor Bobby Joseph hingga menjadi tersangka kasus narkoba. Dia menyebut penangkapan itu merupakan operasi rutin dari Satuan Reserse Narkoba.

"Modus operasi berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, kami dari satuan Resnarkoba Polres Jaksel melakukan penyelidikan, melakukan penyelidikan awal kepada tersangka yang kami curigai," ujar Achmad Ardhy kepada awak media, belum lama ini.

BACA JUGA: Bobby Joseph Ungkap Alasan Kembali Pakai Narkoba

Atas aduan dari masyarakat, Achmad Ardhy menyebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Puncaknya pada Jumat, 21 Juli 2023, Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan di kediaman Bobby Joseph di daerah Cinere, Depok Jawa Barat.

"Setelah kami melakukan penyelidikan pada hari Jumat malam, tim melakukan penangkapan di rumah orang yang kami kenal, diduga sebagai pengguna narkoba yaitu BJ dan ditemukan," jelas Achmad Ardhy.

Polisi kemudian menemukan barang bukti itu tersimpan di bawah kasur. Sempat berkilah, Bobby Joseph akhirnya mengakui narkoba jenis tembakau sintetis itu adalah miliknya.