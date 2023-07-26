Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Temukan 0,46 Gram Sinte Milik Bobby Joseph di Bawah Kasur

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:57 WIB
Polisi Temukan 0,46 Gram Sinte Milik Bobby Joseph di Bawah Kasur
Bobby Joseph. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy, menceritakan kronologi penangkapan aktor Bobby Joseph hingga menjadi tersangka kasus narkoba. Dia menyebut penangkapan itu merupakan operasi rutin dari Satuan Reserse Narkoba.

"Modus operasi berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, kami dari satuan Resnarkoba Polres Jaksel melakukan penyelidikan, melakukan penyelidikan awal kepada tersangka yang kami curigai," ujar Achmad Ardhy kepada awak media, belum lama ini.

Atas aduan dari masyarakat, Achmad Ardhy menyebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Puncaknya pada Jumat, 21 Juli 2023, Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan di kediaman Bobby Joseph di daerah Cinere, Depok Jawa Barat.

"Setelah kami melakukan penyelidikan pada hari Jumat malam, tim melakukan penangkapan di rumah orang yang kami kenal, diduga sebagai pengguna narkoba yaitu BJ dan ditemukan," jelas Achmad Ardhy.

Polisi kemudian menemukan barang bukti itu tersimpan di bawah kasur. Sempat berkilah, Bobby Joseph akhirnya mengakui narkoba jenis tembakau sintetis itu adalah miliknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2852187/bobby-joseph-ungkap-alasan-kembali-pakai-narkoba-6aJxepXH8T.jpg
Bobby Joseph Ungkap Alasan Kembali Pakai Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851979/proses-hukum-bobby-joseph-tetap-berjalan-meski-assessment-diajukan-Pu1tdgcCpP.jpg
Proses Hukum Bobby Joseph Tetap Berjalan Meski Assessment Diajukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851925/gara-gara-ini-bobby-joseph-kembali-isap-tembakau-sintetis-ZBfPXJb6Ba.jpg
Gara-Gara Ini, Bobby Joseph Kembali Isap Tembakau Sintetis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851869/bobby-joseph-beli-tembakau-sintetis-via-instagram-F0WmNo8F3O.jpg
Bobby Joseph Beli Tembakau Sintetis via Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851864/tersangka-bobby-joseph-terancam-15-tahun-penjara-DlkcL4xESo.jpg
Tersangka, Bobby Joseph Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851811/bobby-joseph-imbau-masyarakat-jauhi-narkoba-sangat-sulit-berada-di-sini-ijUxSExBtI.jpg
Bobby Joseph Imbau Masyarakat Jauhi Narkoba: Sangat Sulit Berada di Sini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement