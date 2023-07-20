Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Gelar Road To Kilau Raya di Kendal, Ada Happy Asmara hingga Bagindas

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:40 WIB
MNCTV Gelar Road To Kilau Raya di Kendal, Ada Happy Asmara hingga Bagindas
Road to Kilau Raya MNCTV akan singgah ke Kendal. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Panggung Road to Kilau Raya akan digelar dan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV dari Stadion Kebon Dalem, Kendal, Jawa Tengah, pada 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

Program itu akan dimeriahkan sederet musisi Tanah Air, seperti Inul Daratista, Bagindas, Happy Asmara, Shepin Misa, Arlida Putri, Dara FU, Nayunda, Wahidarjo, Dike Sabrina, Sasya Arkhisna, James AP, Kiky Aprillia, Fara Dhilla, Mayangsari, dan Viasa.

Warga Kendal juga akan dihibur dengan penampilan spektakuler Master Limbad dan dua host ternama, Robby Purba dan Vega Darwanti. Karena itu, nantikan Road to Kilau Raya MNCTV, pada 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

Program-program terbaik MNCTV bisa ditonton dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Palembang 35 UHF, Banjarmasin 39 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF.

Road to Kilau Raya MNCTV. (Foto: MNC Media)

Scan ulang kanal digital Anda sesuai dengan masing-masing kota dan gunakan Set Top Box terverifikasi. Berbagai konten menarik MNCTV lainnya dapat diikuti melalui akun TikTok dan Instagram @officialmnctv.

Anda juga dapat menonton program-program MNCTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

