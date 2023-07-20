Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Sempat Drop di Mekkah, Oki Setiana Dewi Akhirnya Pulang ke Tanah Air

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:05 WIB
Ibu Sempat Drop di Mekkah, Oki Setiana Dewi Akhirnya Pulang ke Tanah Air
Oki Setiana Dewi dan ibunda pulang dari ibadah Haji. (Foto: Instagram/@okisetianadewi)
A
A
A

JAKARTA - Oki Setiana Dewi akhirnya kembali ke Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji. Kebahagiaannya kian bertambah lantaran dapat kembali bersama sang ibu, Yunifah Lismawati yang sebelumnya dua kali dilarikan ke rumah sakit saat melaksanakan ibadah haji.

Oki mengunggah foto bersama sang ibu yang duduk di kursi roda bersama rombongan lainnya. Ia mengaku air matanya tumpah ketika harus meninggalkan Tanah Suci yang bukan hanya menjadi tempat beribadah haji, namun juga memberinya banyak pelajaran berharga dalam hidupnya.

"Hari ini kami kembali ke Tanah Air. Sebulan sudah saya berada disini. Tentu saja air mata saya tak terbendung meninggalkan tanah harom ini. Terlalu banyak cerita dalam perjalanan haji kali ini yang mungkin mengubah hidup saya," tulis Oki Setiana Dewi, dikutip dari unggahan Instagramnya, Kamis (20/7/2023).

Oki Setiana Dewi merasa terharu dipertemukan dengan orang-orang baik disekelilingnya, termasuk mereka yang senantiasa membantu mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan sang ibu.

"Saya temukan banyak orang-orang baik dengan wajah-wajah bercahaya yang tak sanggup saya balas kebaikkan mereka selain mendoakan mereka. Juga saya dapatkan doa-doa yang tulus untuk kesembuhan ibu dari para tamu Allah," sambungnya.

Halaman:
1 2
