HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar-Lesti Kejora Semringah, Kalahkan Raffi-Nagita di Pertandingan Bulutangkis

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:30 WIB
Rizky Billar-Lesti Kejora Semringah, Kalahkan Raffi-Nagita di Pertandingan Bulutangkis
Lesti Kejora dan Rizky Billar. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam pertandingan ganda campuran bulu tangkis Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia yang berlangsung pada Minggu, 16 Juli 2023 di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.

Mereka keluar sebagai juara usai menang telak dua set langsung atas Raffi-Nagita dengan skor 21-12 dan 21-10. Mendominasi jalannya pertandingan, Billar-Lesti selalu memimpin sejak set pertama. Meski demikian, Raffi/Gigi juga bermain ngotot, tak mau kalah dan terus berusaha untuk merebut poin demi poin.

Berusaha mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih poin, sayangnya Raffi-Gigi tak semudah itu untuk menembus pertahanan serta membendung serangan demi serangan dari Billar-Lesti yang begitu on fire di pertandingan ini.

Ditemui usai pertandingan, Billar dan Lesti yang turut serta membawa putra mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar terlihat begitu semringah. Billar bersyukur dapat memenangkan pertandingan meski dengan persiapan yang minim namun tetap dimanfatkan sebaik mungkin hingga akhirnya berhasil keluar sebagai juara.

"Ya pasti seru banget ya tadi pertandingannya, pertandingan yg ditunggu tunggu banyak orang dan syukurnya apa ya persiapan kita yang sedikit mampu kita manfaatkan dengan latihan terus menerus dan alhamdulillah kita mampu menang melawan Aa,"ujar Rizky Billar kepada awak media.

