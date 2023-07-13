Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Album Dewa 19 Favorit Andra Ramadhan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:30 WIB
Album Dewa 19 Favorit Andra Ramadhan
Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. (Foto: Instagram/@andra_photo)
A
A
A

JAKARTA - Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. Sejak debut di industri musik Tanah Air pada 1992, band asal Surabaya ini telah melahirkan sederet karya terbaik yang laris manis di pasaran.

Dari delapan album studio, Andra Ramadhan memilih ‘Pandawa Lima’ sebagai album Dewa 19 favoritnya. “Alasannya, karena kami main minimalis banget di album itu. Lebih eksplore sound,” ujarnya dalam podcast VINDES, pada 13 Desember 2021.

Selain itu, album ‘Pandawa Lima’ menghasilan sederet lagu hits yang semakin melambungkan popularitas Dewa 19. Beberapa di antaranya adalah Kirana, Bunga, Kamulah Satu-Satunya, dan Aku di Sini Untukmu.

Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Tak hanya album favorit, Andra Ramadhan juga memilih Roman Picisan sebagai lagu Dewa 19 favoritnya. Lagu itu diambil dari album ‘Bintang Lima’ yang dirilis pada 2000. Album itu sekaligus menjadi debut Once Mekel bergabung bersama Dewa 19.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement