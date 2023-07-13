Album Dewa 19 Favorit Andra Ramadhan

JAKARTA - Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. Sejak debut di industri musik Tanah Air pada 1992, band asal Surabaya ini telah melahirkan sederet karya terbaik yang laris manis di pasaran.

Dari delapan album studio, Andra Ramadhan memilih ‘Pandawa Lima’ sebagai album Dewa 19 favoritnya. “Alasannya, karena kami main minimalis banget di album itu. Lebih eksplore sound,” ujarnya dalam podcast VINDES, pada 13 Desember 2021.

Selain itu, album ‘Pandawa Lima’ menghasilan sederet lagu hits yang semakin melambungkan popularitas Dewa 19. Beberapa di antaranya adalah Kirana, Bunga, Kamulah Satu-Satunya, dan Aku di Sini Untukmu.

Album Dewa 19 favorit Andra Ramadhan. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Tak hanya album favorit, Andra Ramadhan juga memilih Roman Picisan sebagai lagu Dewa 19 favoritnya. Lagu itu diambil dari album ‘Bintang Lima’ yang dirilis pada 2000. Album itu sekaligus menjadi debut Once Mekel bergabung bersama Dewa 19.*

(SIS)