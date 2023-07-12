Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shandy Aulia dan David Herbowo Resmi Bercerai

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:19 WIB
Shandy Aulia dan David Herbowo Resmi Bercerai
Shandy Aulia dan David Herbowo (Foto: Instagram/@shandyaulia)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Perceraian mereka diputuskan secara verstek.

Hal itu disampaikan oleh Wijayono Hadi Sukrisno selaku pengacara Shandy Aulia, usai menjalani persidangan pada Rabu (12/7/2023). Dia mengatakan kliennya telah bersepakat berpisah secara baik-baik.

"Jadi hari ini 12 Juli 2023 sidang lanjutannya Shandy Aulia. Jadi hari ini agendanya cuma satu yaitu putusan dari majelis hakim. Tadi sudah diputuskan sama majelis, perkara perceraian nomor 361/2023 sudah diputus dengan tiga putusan, intinya cuma dua sesuai dengan permintaan dari kami," ujar Wijayono kepada awak media.

Berdasarkan putusan perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Shandy Aulia. Namun, David tetap diberikan keleluasaan untuk bertemu putrinya, Claire Herbowo.

"Putusan Shandy Aulia dengan David Herbowo terhitung hari ini dan kedua, hak pengasuhan anak tadinya. Kami minta diasuh bersama tapi sama majelis hakim, diputuskan hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Shandy aulia sebagai penggugat," jelas Wijayono.

Halaman:
1 2
