HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raisa Dirujak Gegara Cuitan Lawas, Sebut Suara Taylor Swift Fals

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:26 WIB
Raisa Dirujak Gegara Cuitan Lawas, Sebut Suara Taylor Swift Fals
Raisa. (Foto: Instagram/@raisa6690)
JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menjadi sorotan tajam warga Twitter. Pasalnya, cuitan lawas sang pelantun Terjebak Nostalgia kala membahas Taylor Swift, menjadi viral.

Pada 2010, Raisa pernah menulis pendapatnya tentang suara pelantun lagu ' Looks What You Made Me Do'. Istri Hamish Daud itu sepertinya terkejut mendengar suara Taylor Swift yang dinilainya masih ada kekurangan.

"Never heard Taylor Swift before (belum pernah mendegar Taylor Swift sebelumnya), dan.... fals boooo' halooo," kata Raisa, dikutip pada Rabu (12/7/2023).

Ya, Raisa mendengar Taylor Swift bernyanyi dengan nada suara yang tak sempurna alias fals. Melihat cuitan Raisa, penyanyi Adera Ega ikut membalasnya dan mempertanyakan pada momen apa Raisa bisa memberikan kesimpulan seperti itu.

"Dengar dimana ya?" kata Adera.

