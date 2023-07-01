Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Choi Ye Na Batal Tampil di Music Core Usai Skandal Hate Rodrigo

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |07:18 WIB
Choi Ye Na Batal Tampil di <i>Music Core</i> Usai Skandal <i>Hate Rodrigo</i>
Choi Ye Na batal tampil di Music Core usai skandal Hate Rodrigo. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - YueHua Entertainment memastikan, Choi Ye Na batal tampil di program Music Core, pada 1 Juli 2023. Alasannya, karena mantan member IZ*ONE tersebut sedang dalam keadaan sakit.

“Kami ingin mengabarkan, jadwal Choi Ye Na untuk pra-recording Music Core dibatalkan karena kondisi kesehatan sang aktris menurun,” ujar agensinya dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (1/7/2023).

Yuehua Entertainment berharap, para JIGUMI (sebutan untuk fandom Choi Ye Na) memaklumi kondisi tersebut. “Kami akan berusaha keras memastikan kesembuhan sang artis,” imbuhnya.

Kabar tersebut dirilis setelah Choi Ye Na menerima kritik keras warganet akibat judul lagu terbarunya yang kontroversial. Lagu berjudul Hate Rodrigo tersebut sebenarnya bercerita tentang kekaguman dan rasa hormatnya kepada penyanyi Olivia Rodrigo.

Choi Ye Na batal tampil di Music Core usai skandal Hate Rodrigo. (Foto: Dispatch)

Namun pemilihan judul yang dinilai berkonotasi negatif membuat sang idol ramai dihujat. Pada 29 Juni 2023, video musik Hate Rodrigo kemudian berstatus private di YouTube. Media lokal mengklaim, hal itu terjadi atas permintaan tim Rodrigo.

Namun Yuehua Entertainment membantah klaim tersebut dan menyebut ‘menyembunyikan’ video musik tersebut karena ada beberapa adegan yang harus diperbaiki karena menyangkut hak cipta.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287/jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174130/song_kang_dan_kim_min_kyu-vfJd_large.jpg
2 Aktor Tampan Korea Siap Comeback Berakting usai Wamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172297/kim_ji_hun-lt17_large.jpg
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170717/yoon_ji_on-EDAd_large.jpg
Kena Kasus DUI, Yoon Ji On Mundur dari Produksi Drama Positively Yours
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166889/park_bo_gum-7jgW_large.jpg
3 Artis Korea Soroti Aksi Demonstrasi di Indonesia, Nomor 3 Tak Takut Datangi Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement