Choi Ye Na Batal Tampil di Music Core Usai Skandal Hate Rodrigo

SEOUL - YueHua Entertainment memastikan, Choi Ye Na batal tampil di program Music Core, pada 1 Juli 2023. Alasannya, karena mantan member IZ*ONE tersebut sedang dalam keadaan sakit.

“Kami ingin mengabarkan, jadwal Choi Ye Na untuk pra-recording Music Core dibatalkan karena kondisi kesehatan sang aktris menurun,” ujar agensinya dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (1/7/2023).

Yuehua Entertainment berharap, para JIGUMI (sebutan untuk fandom Choi Ye Na) memaklumi kondisi tersebut. “Kami akan berusaha keras memastikan kesembuhan sang artis,” imbuhnya.

Kabar tersebut dirilis setelah Choi Ye Na menerima kritik keras warganet akibat judul lagu terbarunya yang kontroversial. Lagu berjudul Hate Rodrigo tersebut sebenarnya bercerita tentang kekaguman dan rasa hormatnya kepada penyanyi Olivia Rodrigo.

Namun pemilihan judul yang dinilai berkonotasi negatif membuat sang idol ramai dihujat. Pada 29 Juni 2023, video musik Hate Rodrigo kemudian berstatus private di YouTube. Media lokal mengklaim, hal itu terjadi atas permintaan tim Rodrigo.

Namun Yuehua Entertainment membantah klaim tersebut dan menyebut ‘menyembunyikan’ video musik tersebut karena ada beberapa adegan yang harus diperbaiki karena menyangkut hak cipta.*

