Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Ungkap Rahasia Cantiknya, Ternyata Hanya Modal Air Wudhu

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:30 WIB
Inara Rusli Ungkap Rahasia Cantiknya, Ternyata Hanya Modal Air Wudhu
Inara Rusli ungkap rahasia cantiknya. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli membocorkan rahasia di balik kulit wajahnya yang terlihat glowing. Meski tak menampik ada peran produk perawatan wajah, namun dia merasa rahasia terbaik dari wajah glowing adalah air wudhu. 

“Sedikit banyak tentu ada pengaruh air wudhu. Karena sebelum ada kasus ini pun, aku itu rutin menjalani salat malam,” tutur ibu tiga anak itu dalam podcast YouTube Marisya Icha yang dirilis pada 20 Juni 2023. 

Lewat Instagram pribadinya, Inara Rusli juga pernah menjawab keingintahuan publik yang penasaran prosedur bedah kosmetik apa saja yang dilakukannya pada wajah. Namun dia memastikan, tak satupun bagian wajahnya yang diubah. 

“Bulu mata dipakaikan maskara saja, sama rajin dikasih serum. Nanti pengin lash lift lagi kalau ada waktu. Tapi hidung, kelopak mata, bibir, dagu, muka, kepala, pundak, lutut, dan kaki tidak ada yang kena jarum suntik atau pisau bedah,” ujarnya. 

Inara Rusli ungkap rahasia cantiknya. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

Saat ini, Inara Rusli dan sang suami, Virgoun masih menjalani sidang cerai mereka di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu berebut hak asuh atas tiga anak mereka di persidangan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement