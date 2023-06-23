Inara Rusli Ungkap Rahasia Cantiknya, Ternyata Hanya Modal Air Wudhu

JAKARTA - Inara Rusli membocorkan rahasia di balik kulit wajahnya yang terlihat glowing. Meski tak menampik ada peran produk perawatan wajah, namun dia merasa rahasia terbaik dari wajah glowing adalah air wudhu.

“Sedikit banyak tentu ada pengaruh air wudhu. Karena sebelum ada kasus ini pun, aku itu rutin menjalani salat malam,” tutur ibu tiga anak itu dalam podcast YouTube Marisya Icha yang dirilis pada 20 Juni 2023.

Lewat Instagram pribadinya, Inara Rusli juga pernah menjawab keingintahuan publik yang penasaran prosedur bedah kosmetik apa saja yang dilakukannya pada wajah. Namun dia memastikan, tak satupun bagian wajahnya yang diubah.

“Bulu mata dipakaikan maskara saja, sama rajin dikasih serum. Nanti pengin lash lift lagi kalau ada waktu. Tapi hidung, kelopak mata, bibir, dagu, muka, kepala, pundak, lutut, dan kaki tidak ada yang kena jarum suntik atau pisau bedah,” ujarnya.

Saat ini, Inara Rusli dan sang suami, Virgoun masih menjalani sidang cerai mereka di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu berebut hak asuh atas tiga anak mereka di persidangan.*

(SIS)