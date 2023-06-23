Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska Adinda Ungkap Pengalaman Jadi Orang Ketiga dalam Lagu Tak Berbentuk Lagi

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |04:30 WIB
Meiska Adinda Ungkap Pengalaman Jadi Orang Ketiga dalam Lagu <i>Tak Berbentuk Lagi</i>
Meiska Adinda ungkap pengalaman jadi orang ketiga dalam lagu Tak Berbentuk Lagi. (Foto: Sony Music Entertainment)
A
A
A

PENYANYI cantik asal Bali, Meiska Adinda, merilis single terbarunya, Tak Berbentuk Lagi, pada 12 April silam. Dia mengungkapkan, lagu tersebut diangkat dari pengalaman pribadinya menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan. 

“Dalam liriknya tertulis, ‘Kau miliknya dan aku di antara’. Nah, si ‘aku’ dalam lirik itu adalah orang ketiga dalam hubungan tersebut,” tuturnya saat bertandang ke kantor Okezone di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada 22 Juni 2023. 

Meiska Adinda mengungkapkan, sebenarnya perempuan tersebut tak sengaja menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain. Karena dia tidak mengetahui jika sang pria ternyata sudah memiliki kekasih. 

“Kedekatan mereka berawal dari rasa nyaman. Tanpa mengecek di awal, ternyata si pria sudah berhubungan dengan perempuan lain. Ini adalah kisah nyataku. Salah karena tidak mengecek dari awal,” tutur dara 20 tahun tersebut. 

Meiska Adinda mengaku, lagu Tak Berbentuk Lagi terinspirasi dari pengalamannya menjadi orang ketiga.

Meiska Adinda mengungkapkan, seperti dirinya, kekasih dari pacarnya itu juga tak pernah tahu pasangannya memiliki kekasih lain. “Pengin ngadu ke pacarnya, tapi aku tak berani,” ungkap finalis The Voice Kids 3 tersebut.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
