Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bebe Rexha Dilempar HP sama Penonton di Konser, Mata sampai Lebam

Claudia Noventa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |02:30 WIB
Bebe Rexha Dilempar HP sama Penonton di Konser, Mata sampai Lebam
Bebe Rexha (Instagram)
A
A
A

NEW YORK – Kejadian tak menyenangkan dialami Bebe Rexha saat menggelar konser di Pier 17, New York City, Amerika Serikat, belum lama ini.

Diketahui, Bebe Rexha saat ini sedang disibukkan dengan turnya, ‘Best F*n Night Of My Life Tour’. Bahkan, insiden tak menyenangkan tersebut terekam kamera hingga kini viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Bebe Rexha sedang berada di atas panggung. Tiba-tiba ada sebuah handphone (HP) melayang yang langsung mengenai kepalanya.

Awalnya, Bebe Rexha sempat ingin berdiri setelah terkena lemparan itu. Namun setelah itu ia menunduk kesakitan.

Kru yang melihat kejadian itu langsung naik ke atas panggung dan membawa Bebe Rexha turun dari panggung.

Sehari setelah kejadian tersebut, Bebe Rexha pun mengabarkan kondisinya setelah mendapatkan perawatan.

Bebe Rexha (Instagram)

Dalam Instagramnya, Bebe Rexha mengunggah dua foto yang menunjukkan bahwa pelipis kirinya berdarah dan matanya tampak lebam membiru.

Foto pertama menunjukkan dirinya sedang mengacungkan jempol dan foto lain menunjukkan pelipisnya yang diperban.

"Im good," caption @beberexha, pada Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2835865/bebe-rexha-manggung-lagi-setelah-kena-timpuk-di-konser-jangan-ada-lagi-hp-8wBE4XpVCW.jpg
Bebe Rexha Manggung Lagi setelah Kena Timpuk di Konser: Jangan Ada Lagi HP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/33/2820392/berat-badan-bebe-rexha-naik-14-kilogram-usai-didiagnosa-idap-pcos-mqDaUmVM5y.jpg
Berat Badan Bebe Rexha Naik 14 Kilogram Usai Didiagnosa Idap PCOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/01/33/1998443/digoda-pria-beristri-lewat-instagram-bebe-rexha-ngamuk-Xci3U0sJUC.jpg
Digoda Pria Beristri Lewat Instagram, Bebe Rexha Ngamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/06/33/1790520/selain-jago-nyanyi-bebe-rexha-juga-hobi-main-tinju-nih-buktinya-FyFJ9bLh29.jpg
Selain Jago Nyanyi, Bebe Rexha Juga Hobi Main Tinju, Nih Buktinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/25/33/1762774/puji-indonesia-bebe-rexha-ketagihan-gado-gado-hingga-ingin-kolaborasi-bareng-prilly-latuconsina-ZpFKcYOiKU.jpg
Puji Indonesia, Bebe Rexha Ketagihan Gado-Gado hingga Ingin Kolaborasi Bareng Prilly Latuconsina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/194/3193826//ariana_grande-icUy_large.jpg
Ariana Grande Buka Tahun 2026 dengan Rambut Baru, dari Pirang ke Merah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement