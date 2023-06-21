Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus Bermusik, Sofwan Idris Tetap Ambisius di Akademik hingga Kuliah S3

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |04:30 WIB
Fokus Bermusik, Sofwan Idris Tetap Ambisius di Akademik hingga Kuliah S3
Sofwan Idris. (Foto: Instagram/@sofwanidris)
A
A


JAKARTA - Penyanyi pendatang baru Sofwan Idris tidak hanya berfokus di bidang musik. Ia sibuk mengurus bisnis hingga menjalani kuliah S3 nya di Malaysia.

"Paling lumayan menguras pikiran, aku lagi lanjut kuliah S3, mau masuk semester 3, minggu depan di Malaysia," ujar Sofwan saat berkunjung ke kantor Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pelantun Terkadang Kita Lupa ini menceritakan kisahnya yang konsisten menyelesaikan kuliah S1 nya di jurusan Teknik Informatika serta S2 jurusan Manajemen di Universitas Trisakti.

"Setelah selesai S1 itu 2020 Februari, Maret covid, enggak tahu mau ngapain. Aku buka usaha juga waktu itu," kata Sofwan.

"Tapi tiba-tiba ada tawaran untuk ngambil S2 di kampusku itu. Kalau enggak diambil, sayang. Bisnis kan bisa lebih fleksibel kerjanya," tambahnya.



