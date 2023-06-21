Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Hidup Sehat, Reza Rahadian 5 Tahun Kurangi Konsumsi Gula

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:10 WIB
Jalani Hidup Sehat, Reza Rahadian 5 Tahun Kurangi Konsumsi Gula
Reza Rahadian. (Foto: Instagram/@officialpilarez)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Reza Rahadian ternyata menerapkan pola hidup yang sehat. Ia perhatian dengan kandungan makanan yang dikonsumsinya.

Salah satunya, Reza membatasi jumlah asupan gula. Menurutnya, kandungan tersebut bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. 

"Mengurangi jauh konsumsi gula karena menurut saya ya itu lebih ke kesehatan aja sih," kata Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

"Ya maksudnya gula kan cukup berbahaya juga kalau over consume," sambung Reza.

Pemain film Habibie & Ainun itu ternyata sudah cukup lama menerakan hidup sehat ini. Ia menjaga asupan gula sejak 5 tahun terakhir.

"Cukup lama. Udah 5 tahun," ujar aktor 36 tahun itu.

