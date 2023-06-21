Jalani Hidup Sehat, Reza Rahadian 5 Tahun Kurangi Konsumsi Gula

JAKARTA - Aktor Reza Rahadian ternyata menerapkan pola hidup yang sehat. Ia perhatian dengan kandungan makanan yang dikonsumsinya.

Salah satunya, Reza membatasi jumlah asupan gula. Menurutnya, kandungan tersebut bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan.

"Mengurangi jauh konsumsi gula karena menurut saya ya itu lebih ke kesehatan aja sih," kata Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

"Ya maksudnya gula kan cukup berbahaya juga kalau over consume," sambung Reza.

Pemain film Habibie & Ainun itu ternyata sudah cukup lama menerakan hidup sehat ini. Ia menjaga asupan gula sejak 5 tahun terakhir.

"Cukup lama. Udah 5 tahun," ujar aktor 36 tahun itu.