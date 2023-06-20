5 Artis Indonesia Gelar Pernikahan Intimate di Bali

Artis Indonesia Gelar Pernikahan Intimate di Bali. (Foto: Jessica Mila dan Yakup Hasibuan/Instagram/@jscmila)

DERETAN artis Indonesia menggelar pernikahan intimate di Bali. Pulau Dewata yang terkenal dengan kemagisan alam dan budayanya menjadi saksi para artis ini mengucap janji sehidup semati mereka.

Lalu siapa saja artis Indonesia yang menggelar pernikahan intimate di Bali? Berikut ulasan Okezone.

1. Adinia Wirasti dan Michael Wahr

Artis Indonesia Gelar Pernikahan Intimate di Bali. (Foto: Adinia Wirasti dan Michael Wahr/Instagram/@ramadauhan)



Adinia Wirasti dan Michael Wahr menggelar resepsi pernikahan bernuansa intimate dengan dominasi warna pink di Sofitel Bali Nusa Dua Bali, pada 9 Juni 2023. Resepsi yang dihadiri Gank AADC itu merupakan 'peneguhan' dari pernikahan mereka yang digelar di Australia, pada Mei silam.