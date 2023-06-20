Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

10 Lagu Indonesia Disebut Mirip dengan Lagu Luar Negeri

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |03:30 WIB
10 Lagu Indonesia Disebut Mirip dengan Lagu Luar Negeri
Sheila On 7 (Instagram)
JAKARTA - Belakangan ini perkembangan musik di Indonesia memang cukup pesat. Meski begitu, perkembangan musik di Indonesia tak luput dari isu plagiat. Bahkan, beberapa lagu Indonesia ada yang disebut mirip dengan beberapa lagu di luar negeri.

Apa saja lagu Indonesia yang disebbut mirip dengan lagu luar negeri? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Kopi Dangdut - Fahmi Shahab

Siapa yang tak tahu lagu 'Kopi Dangdut'? Lagu fenomenal ciptaan Fahmi Shahab itu bahkan masih begitu populer hingga kini. Meski begitu, lagu tersebut ternyata mirip dengan lagu 'Moliendo Cafe' asal Venezuela. Namun, Fahmi memang mengakui bahwa lagu tersebut memang mengambil lisensi dari 'Moliendo Cafe'.

"Saya cari ide, saking gugupnya lupa waktu, saya bilang ‘Kopi Dangdut’, (tadinya Caferumba) ya itu kopi itu cafe, kalau you cafe kalau di sini kopi, kalau di sini identik dengan dangdut. Akhirnya setuju, itu tahun 1990, saya bikin tuh lagu, enggak tidur saya," ungkap Fahmi dalam channel Dunia Manji.

2. Padi Milik Rakyat - Feast

Feast (Instagram)

Lagu milik Feast juga sempat disebut mirip dengan lagu musisi luar. Lagu 'Padi Milik Rakyat' yang mereka nyanyikan disebut mirip lagu Graves milik band asal Texas, Whiskey Shivers.

Bahkan lagu yang masuk dalam EP 'Beberapa Orang Memaafkan' (2018) itu dituding menjiplak. Namun lagi-lagi, tudingan tersebut tak mendasar lantaran tak ada bukti.

3. Iwak Peyek - Trio Macan

Lagu 'Iwak Peyek' yang dirilis pada 2012 lalu itu disebut milik dengan lagu band punk Cock Sparrer yang berjudul Take 'Em All.

Meski mengakui bahwa lagu mereka mirip dengan lagu milik band tersebut, Trio Macan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan hanya faktor kebetulan.

Halaman:
1 2 3
