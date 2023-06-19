Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Minta Inge Anugrah Kerja, Begini Jawabannya yang Bikin Ari Wibowo Speechless

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:56 WIB
Pernah Minta Inge Anugrah Kerja, Begini Jawabannya yang Bikin Ari Wibowo Speechless
Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo mengungkapkan kalau Inge Anugrah merupakan lulusan S2. Berbanding terbalik dengan Ari yang hanya lulus SMA saja.

Inge Anugrah sendiri adalah lulusan jurusan Psikologi di Kanada dan lulusan S2 di Australia jurusan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Hal ini bermula ketika Ari Wibowo menyinggung keluarga Inge Anugrah yang berasal dari keluarga kaya raya. Sedangkan Ari datang dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana.

"Waktu dulu awal nikah aku ini lulusan SMA, Inge lulusan S2, aku dari keluarga sederhana, Inge dari keluarga yang tajir melintir," ucap Ari Wibowo dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (19/6/2023).

Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Instagram)

Lebih lanjut, Ari Wibowo tidak menyangka kalau pada akhirnya Inge Anugrah memutuskan tidak bekerja. Padahal, diakui Ari, dirinya sudah memperbolehkan Inge untuk berkarier.

"Kita kan juga enggak menyangka kalau selama menikah 17 tahun S2-nya itu enggak dipakai buat apa-apa, cuma di rumah doang," ujar Ari Wibowo.

"Dan Inge jawabnya, 'Aku S2, tapi umur segini nggak ada pengalaman kerja, aku mau kerja apa?,' Ya aku sebagai suami nggak bisa ngomong apa-apa kalau memang dia jawab seperti itu," tutur Ari.*

(CLO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement