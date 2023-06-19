Pernah Minta Inge Anugrah Kerja, Begini Jawabannya yang Bikin Ari Wibowo Speechless

JAKARTA - Ari Wibowo mengungkapkan kalau Inge Anugrah merupakan lulusan S2. Berbanding terbalik dengan Ari yang hanya lulus SMA saja.

Inge Anugrah sendiri adalah lulusan jurusan Psikologi di Kanada dan lulusan S2 di Australia jurusan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Hal ini bermula ketika Ari Wibowo menyinggung keluarga Inge Anugrah yang berasal dari keluarga kaya raya. Sedangkan Ari datang dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana.

"Waktu dulu awal nikah aku ini lulusan SMA, Inge lulusan S2, aku dari keluarga sederhana, Inge dari keluarga yang tajir melintir," ucap Ari Wibowo dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut, Ari Wibowo tidak menyangka kalau pada akhirnya Inge Anugrah memutuskan tidak bekerja. Padahal, diakui Ari, dirinya sudah memperbolehkan Inge untuk berkarier.

"Kita kan juga enggak menyangka kalau selama menikah 17 tahun S2-nya itu enggak dipakai buat apa-apa, cuma di rumah doang," ujar Ari Wibowo.

"Dan Inge jawabnya, 'Aku S2, tapi umur segini nggak ada pengalaman kerja, aku mau kerja apa?,' Ya aku sebagai suami nggak bisa ngomong apa-apa kalau memang dia jawab seperti itu," tutur Ari.*

(CLO)