HOME CELEBRITY MUSIK

TIKET Band Bawa Biarkan Cinta Menyatukan Kita ke Okezone Sore Ini

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:10 WIB
TIKET Band Bawa <i>Biarkan Cinta Menyatukan Kita</i> ke Okezone Sore Ini
TIKET Band merilis Biarkan Cinta Menyatukan Kita. (Foto: Sabs Media)
JAKARTA - Bagi Anda yang tumbuh remaja di awal tahun 2000-an, tentu masih ingat dengan TIKET Band. Mereka populer berkat tembang Hanya Kamu yang Bisa, yang dirilis pada 2007. 

Setelah 5 tahun vakum, TIKET kembali meramaikan panggung musik Tanah Air dengan merilis single Biarkan Cinta Menyatukan Kita. Lagu ini sebenarnya salah satu tembang lawas TIKET dari album ‘Rasakan yang Kurasa’ yang dirilis pada 2005. 

Meski termasuk lagu lawas, namun TIKET memberikan sentuhan berbeda dalam lagu ini. Opet Alatas sang basis menyebut, versi terbaru Biarkan Cinta Menyatukan Kita terdengar lebih ‘santai’, dibandingkan 18 tahun silam.

“Kalau versi lama kan kami mengikuti tren musik saat itu. Nah versi yang sekarang, ada banyak ide lain, apalagi setelah Aqi (sang vokalis) dan Brian (drummer) gabung kembali. Kalau dulu, nyanyinya lebih teriak, sekarang kita lebih santai,” tutur Opet.

TIKET Band hadir di Okezone. (Foto: Sabs Media)

Nah, pembahasan seputar comeback TIKET dan rencana mereka ke depan bisa Anda ikuti dalam segmen Guest Star yang akan rilis di feed Instagram Okezone, pada Kamis (15/6/2023), pukul 16.00 WIB.*

(SIS)

