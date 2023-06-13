7 Artis Cantik Indonesia Mengaku Trauma Menikah

ARTIS cantik Indonesia mengaku trauma menikah. Bayang-bayang kegagalan berumah tangga membuat mereka tidak ingin lagi merasakan sakitnya kembali.

Banyak di antaranya memilih bertahan dengan status jandanya. Ada juga yang mencoba menikah lagi, tetapi kembali mengalami kegagalan.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 artis cantik Indonesia mengaku trauma menikah, dilansir dari berbagai sumber.

1. Denada

Artis Cantik Indonesia Mengaku Trauma Menikah. (Foto: Denada/Instagram/@denadaindonesia)



Penyanyi Denada cerai dari Jerry Aurum pada 2015. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri bernama Shakira yang kini berganti menjadi Aisha.

Pengalaman berumah tangga itu menimbulkan rasa ttrauma di benak denada. "Makanya waktu aku pisah aku sempat ngomong sama mama, 'aku sudah pokoknya enggak mau lagi menikah," ungkapnya di Pagi Pagi Ambyar.