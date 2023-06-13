Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Bangga, 12 Orang Indonesia Ini Pernah Ikut Ajang Pencarian Bakat di Luar Negeri

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:30 WIB
Bikin Bangga, 12 Orang Indonesia Ini Pernah Ikut Ajang Pencarian Bakat di Luar Negeri
Orang Indonesia yang pernah ikut ajang pencarian bakat di luar negeri. (Foto: Putri Ariani/Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini sedang berbangga hati dengan keberadaan Putri Ariani. Remaja asal Bantul, Yogyakarta, itu sukses memikat para juri America's Got Talent hingga menerima Golden Buzzer karena suara emasnya.

Namun, Putri Ariani bukan satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti ajang pencarian bakat di luar negeri. Bahkan, kalangan artis pun juga ada yang menjajal kompetensinya di negara asing sekalipun sudah terkenal di negaranya sendiri.

Berikut ini Okezone ulas 12 orang Indonesia yang pernah ikut ajang pencarian bakat di luar negeri, dirangkum dari berbagai sumber.

1. The Sacred Riana

Pemilik nama asli Riana Antoinette merupakan pesulap yang beraliran bizarre illusionist. Ia pernah menjuarai Asia's Got Talent 2017, namun kurang beruntung ketika menjajal America's Got Talent di tahun selanjutnya.

2. Lyodra Ginting

Bakat Lyodra Ginting sudah terbukti lewat kesuksesannya menjuarai kompetisi Sanremo Junior di Italia pada 2017. Setelah itu, ia berhasil keluar sebagai juara Indonesian Idol X dan kariernya semakin melambung.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement