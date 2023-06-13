Bikin Bangga, 12 Orang Indonesia Ini Pernah Ikut Ajang Pencarian Bakat di Luar Negeri

Orang Indonesia yang pernah ikut ajang pencarian bakat di luar negeri. (Foto: Putri Ariani/Instagram/@arianinismaputri)

JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini sedang berbangga hati dengan keberadaan Putri Ariani. Remaja asal Bantul, Yogyakarta, itu sukses memikat para juri America's Got Talent hingga menerima Golden Buzzer karena suara emasnya.

Namun, Putri Ariani bukan satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti ajang pencarian bakat di luar negeri. Bahkan, kalangan artis pun juga ada yang menjajal kompetensinya di negara asing sekalipun sudah terkenal di negaranya sendiri.

Berikut ini Okezone ulas 12 orang Indonesia yang pernah ikut ajang pencarian bakat di luar negeri, dirangkum dari berbagai sumber.

1. The Sacred Riana

Pemilik nama asli Riana Antoinette merupakan pesulap yang beraliran bizarre illusionist. Ia pernah menjuarai Asia's Got Talent 2017, namun kurang beruntung ketika menjajal America's Got Talent di tahun selanjutnya.

2. Lyodra Ginting

Bakat Lyodra Ginting sudah terbukti lewat kesuksesannya menjuarai kompetisi Sanremo Junior di Italia pada 2017. Setelah itu, ia berhasil keluar sebagai juara Indonesian Idol X dan kariernya semakin melambung.