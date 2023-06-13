Nikita Mirzani Ungkap Alasan Sebenarnya Antonio Dedola Jadi Mualaf

JAKARTA - Nikita Mirzani membongkar fakta soal keputusan pindah agama sang mantan suami, Antonio Dedola. Setelah pria asal Jerman itu meninggalkan sang artis, status mualafnya itu kerap menjadi pertanyaan netizen.

Ibu tiga anak itu akhirnya jujur dengan alasan Toni pindah ke agama Islam yang ternyata hanya untuk menikahinya. Hal itu berbeda dengan pernyataan yang pernah dikeluarkannya kala diwawancara awak media.

"Gue waktu diwawancara, gue bilang karena lingkungannya (Antonio) Islam. Sebenernya dia pindah agama ya karena gue, karena dia ingin menikahi gue," ujar Nikita, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (13/6/2023).

Nikita kemudian berkisah tentang awal mula dirinya bertemu dengan Toni. Ia cukup lama menyandang status janda sebelum memberanikan diri menikah lagi.

"Gue gampang move on. Tapi untuk yang bener-bener serius, gue butuh waktu. Gue sama yang kemarin butuh waktu 2,5 tahun untuk membuka hati gue," ujar Nikita.