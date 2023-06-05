Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Viral Bawakan Lagu Shopee Maszeh, Simak Perjalanan Karier Happy Asmara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:05 WIB
Viral Bawakan Lagu Shopee Maszeh, Simak Perjalanan Karier Happy Asmara
Happy Asmara bawakan lagu terbarunya Shopee Maszeh. (Foto: dok tangkapan layar YouTube Happy Asmara Music)
JAKARTA - Selama ini, Happy Asmara lebih sering dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan segudang lagunya yang populer. Panggung demi panggung ia sambangi untuk menghibur para pencinta dangdut Indonesia. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya perjalanan karier Happy bukan dimulai dengan menyanyikan lagu dangdut?

Karier Happy berawal ketika dirinya terpilih sebagai model untuk majalah anak-anak lokal saat usianya 10 tahun. Lantas saat duduk di bangku SMP, bakat menyanyinya mulai terlihat dan ia pun mulai berlatih tarik suara.

Seiring berjalannya waktu, Happy bernyanyi untuk berbagai acara, seperti acara pernikahan, menjadi sinden, hingga festival lokal. Bahkan, ia sempat terjun sebagai penyanyi rocker dan punk bersama grup musik di kota asalnya, Kediri.

Lantas pada 2016 saat duduk di bangku SMA, Happy mengikuti audisi D’Academy musim keempat di Surabaya. Pada akhir audisi, Happy mendapatkan golden ticket dari Dewi Persik. Namun karena satu hal, ia tidak melanjutkan perjalanannya di D’Academy.

Meski demikian, pada 2019, Happy mulai naik daun setelah merilis singel berjudul “Salah” dan “Tak Ikhlasno”. Pada 2021, ia pun merilis singel “Dalan Liyane” yang lagi-lagi hits di media sosial, termasuk YouTube. MV yang dirilisnya berhasil trending di media sosial berbasis video itu.

Setelah viral dengan lagu-lagu dangdutnya, Happy pun melebarkan sayapnya dengan berakting. Ia bermain peran di film pendek-parodi KKN di Desa Penari (Ballet). Penyanyi kelahiran 1999 itu juga sempat memproduksi sekaligus membintangi web series Srintil Mencari Cinta.

Belum berhenti sampai situ, Happy pun meluncurkan album studio pertamanya yang bertajuk Bikin Happy pada Maret 2022.

Dengan popularitasnya yang amat tinggi di industri dangdut, tidak heran jika Happy mendapat julukan “The Queen of Ambyar” dan “The Queen of Broken Heart”. Adapun kelompok penggemar Happy disebut sebagai Pashati (Pasukan Happy Asmara Sejati).

Happy Asmara Rilis Lagu Terbarunya Bertajuk Shopee Maszeh

Beberapa waktu terakhir, banyak Pashati mengaku rindu dan berharap Happy Asmara meluncurkan lagu baru. Harapan tersebut akhirnya terkabul karena penyanyi cantik tersebut merilis lagu terbarunya yang dalam waktu singkat langsung meroket di jagat media sosial.

