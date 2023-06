SEOUL - Jungkook BTS dikabarkan akan merilis album solo perdananya, pada 14 Juli mendatang. Sports Chosun melaporkan, album solo tersebut akan memiliki lagu berbahasa Inggris.

Dengan begitu, maka besar kemungkinan bagi Jungkook untuk mempromosikan karya debut solonya di luar negeri. Sayang, belum ada keterangan resmi dari BIGHIT Music terkait kabar tersebut.

Album solo Jungkook memang cukup dinantikan penggemar, setelah dia merilis beberapa proyek solo, seperti lagu Still With You dan My You. Dia juga pernah mengisi OST serial animasi 7Fates: Chakho dengan lagu berjudul Stay Alive.

Jangan pula lupakan, Jungkook BTS pernah mengisi theme song FIFA World Cup 2022 lewat lagu Dreamers. Sambil menunggu karya baru penyanyi 25 tahun tersebut, BTS akan merilis berbagai konten menarik untuk merayakan anniversary mereka yang ke-10.

Pada 10 Juni mendatang, BTS dijadwalkan merilis lagu baru berjudul Take Two.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.