JAKARTA - Aktor tampan Kim Seon Ho telah tiba di Jakarta, pada Kamis (1/6/2023) malam. Diketahui, ia akan menggelar fan meeting bertajuk 'One Two Three Smile In Jakarta' di Tennis Indoor Senayan, pada 2-3 Juni 2023.

Saat di bandara, pemeran "Home Town Cha Cha Cha" itu terlihat memakai kaus hitam yang dipadukan dengan celana krem, dan ransel hitam. Kedatangannya langsung disambut dengan trending di Twitter #KimSeonHoInJKT.

Fans juga tak lupa membagikan momen kedatangan Kim Seon Ho di Indonesia, seperti yang diunggah oleh pemilik akun Twitter @yeolmae9.

“Welcome Seon Ho,” tulis pemilik akun tersebut .

Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Kim Seon Ho disambut hangat oleh para penggemar. Dia pun tak lupa menyapa dengan melambaikan tangan ke para penggemarnya. Senyuman manis Kim Seon Ho tetap terpancar meski tertutup masker hitam yang dipakainya.

Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, banyak penggemar, khususnya wanita, yang sengaja menunggu kedatangannya di bandara.

Tak hanya yang bertemu langsung, netizen yang hanya melihat sosoknya dari video-video yang beredar pun ikut histeris melihatnya.

“Cakep banget ayang,” komentar akun @mef***.

“Cakep banget Hong Banjang,” komen akun @nur***.

“Yaampun maaf ayang aku nggak bisa jemput,” kata akun @aje***.

“Aduh ramah banget dadah-dadah gitu,” ucap akun @zai***.

