JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani, kembali menjadi sorotan netizen. Setelah perseteruannya dengan Antonio Dedola dan juga putrinya, Laura Meizani alias Lolly, kali ini giliran aksi sang artis saat tengah berlibur yang menjadi sorotan.

Baru-baru ini, saat tengah liburan di Jepang, Niki terlihat memamerkan pose seksi saat mengenakan baju terbuka. Bahkan, ia terlihat mengekspos bagian dadanya lantaran mengenakan tanktop berwarna putih serta celana panjang ungu.

Bukan cuma itu, Niki juga terlihat mengunggah foto dirinya yang memperlihatkan bagian intim di tubuhnya hingga dianggap cukup berani. Bagaimana tidak, dalam foto tersebut terlihat bagian payudaranya menonjol tanpa mengenakan bra.

"Don't spend your money on things. Spend it on experiences," tulis Nikita Mirzani pada keterangan fotonya.

Akan tetapi, tak hanya itu saja. Pasalnya pada foto di slide ke empat, Niki terlihat duduk dan berpose memegangi pipi. Bahkan ia terlihat duduk sambil menampilkan bagian vitalnya yang basah.

Tak ayal, unggahan tersebut membuat banyak netizen heboh dan menyerbu kolom komentarnya. Bahkan mereka juga tampak memberikan peringatan pada ibu tiga anak tersebut.

"Ini anak2 nya apa ga punya sosmed ya ? Trus apa ga malu punya emak kyk gini," kata tuiz***.

"Gimana ya perasaan anaknya melihat ibunya pamer aurat bgtu dengan bangga nya ..astagfirullah...," beber yudhi***. "Malu mbak niki, udah punya anak terus fotonya di pamer kayak gitu, nggak kasihan kalau anak2nya di bully? Karena ulahnya mba niki sendiri. Kasihan mental anak kecil. Gegara sifat ibunya yg jelek anaknya ngga tau apa2 eh ikut kebawa. Kasihan kan? Apa urat malu udah pada putus mungkin pantesan jodohnya jauh jodohnya di akhirat mungkin kali yachhh," timpal elsi**.

