JAKARTA - Akun instagram Colosseum Jakarta beberapa waktu lalu, mengunggah foto dalam bentuk puzzle dengan warna monokrom dan blurry, sebagai spoiler DJ yang akan memandu club bulan depan.

Dalam foto tersebut juga terdapat tulisan, ‘Annyeong’ menggunakan Hangul, pada sisi paling kiri dengan keterangan di bawah foto berbunyi ‘Who’s Up Next?’.

Dengan cepat sebagaimana kepekaan para penggemar, postingan tersebut kemudian dibanjiri oleh komentar para NCTzen, yang berspekulasi bahwa DJ yang dimaksud ialah Johnny NCT. Hal ini bahkan sempat trending di Twitter.

Bukan suatu hal yang mengejutkan bagi para fans, karena pria dengan nama lengkap Johnny Suh ini memang menekuni DJ. Dirinya juga telah beberapa kali menunjukkan kemampuannya, dimana sejak pertama kali ia debut bersama NCT 127 pada 2016 silam.

Asumsi tersebut kian kuat lantaran salah satu idol SM Entertainment, Hyoyeon SNSD sebelumnya juga telah melangsungkan pertunjukkannya pada 19 Mei, 2023 lalu di tempat yang sama.

Akun media sosial Twitter dan Instagram Colosseum Jakarta pun dibanjiri dengan komentar para NCTzen yang histeris mengetahui idolanya akan datang ke tanah air.

“Gaslah dugem bersama di Jhonny Suh wkwk,” ujar akun @mut***.

“Baru kali ini gue pgn ke club demi Johnny, tapi masa pake hijab plis,” tulis akun @app***.

“Hi guys! kalo ada lagi yang cari barengan please hit me up yaa!,” kata akun @lac***.

“Ya Allah, baru ngetweet pengen dilamar kak johnny tiba tiba ada announce begini, apa udah saatnya aku jadi mamanya jordan,” komen akun @ser***.

“Ih mampus bayangin kalau beneran Johnny dan dia bawain remix lagu lagu ilichil,” tambah akun @hin***.

Johnny NCT kemungkinan akan memandu DJ pda club tersebut pada tanggal 16 Juni, 2023 di Colosseum Jakarta, di Jl. Kunir no. 7, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.*