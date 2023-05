JAKARTA - Kabar bahagia datang dari putri sulung Reza Artamevia, Zahwa Massaid. Pasalnya, kakak dari Aaliyah Massaid ini baru saja lulus dari Fashion Institute of Technology yang terletak di New York, Amerika Serikat.

Keberhasilan Zahwa meraih gelar pada pendidikannya, membuat Reza Artamevia dan Aaliyah terbang ke Amerika untuk menghadiri wisuda. Bahkan momen tersebut sempat dibagikan oleh Aaliyah pada akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya, Reza dan kedua putrinya terlihat mengenakan kebaya. Jika Reza mengenakan kebaya berwarna krem, kedua buah hatinya kompak mengenakan kebaya pink.

Lewat unggahannya, Aaliyah terlihat menuliskan ucapan selamat pada sang kakak. Bahkan ia dan sang ibu terlihat sangat bangga atas pencapaian Zahwa dalam dunia pendidikan.

BACA JUGA: Angelina Sondakh Senang Bisnis Kuenya Banjir Orderan di Bulan Ramadhan

"Happy graduation day @zahwamassaid !! flew all the way to NY from Jakarta just for this special day well deserved Zah! weโ€™re all proud of you," tulis Aaliyah di akun Instagramnya.

Sebagai ibu sambung, Angelina Sondakh pun terlihat ikut mengomentari unggahan Aaliyah. Ia bahkan ikut berbahagia sekaligus bangga dengan pencapaian Zahwa hingga menuliskan doa serta harapannya.

Follow Berita Okezone di Google News

"My dear Zahwa....cgrts, alhamdulillah MasyaAllah Allahuakbar...so very proud of you @zahwamassaid and teteh @rezaartameviaofficial you made it a great mother ," tulis Angie. Komentar ibu satu anak tersebut sontak membuat netizen ramai menuliskan komentarnya. Bahkan mereka terlihat menyorot doa dari istri mendiang Adjie Massaid tersebut, hingga disukai sampai 200 orang lebih.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.