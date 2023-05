JAKARTA - Artis Amanda Manopo tak mengelak bahwa kecantikannya wajahnya tak lepas dari serangkaian perawatan yang dilakukannya.

Mantan pemain sinetron 'Ikatan Cinta' itu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk perawatan di klinik kecantikan.

"Kalau budget pasti ada menyisihkan keuangan, tabungan-tabungan, perawatan pasti ada," kata Amanda Manopo di kawasan, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Rabu (24/5/2023).

Bahkan, perempuan 23 tahun itu rela merogoh kocek dalam-dalam untuk satu bulan perawatan dari kepala hingga kaki.

"Kalau per bulan namanya perempuan, dari kepala ke kaki, sekitaran cepe (Rp100 juta) lah," ungkap Amanda Manopo.

"Cuma lihat (harganya), oh, gesek (kartu), udah. Dari pada malu kan," tambahnya.

Menurutnya, uang sebesar itu sepadan dengan apa yang ia terima. Sebab dari situlah ladang-ladang uang akan menghampiri mantan kekasih Billy Syahputra itu.

"Worth it dong. Kan kalau misal syuting satu hari atau ada iklan, itu kan bisa nutupin. It's okay," tutur Amanda Manopo.

"Jadi gimana caranya supaya muka itu tetep mulus, karena kan aset ya, yang dijual saya kan muka ya," ucap Amanda Manopo.*

