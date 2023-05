JAKARTA - Artis Tamara Bleszynski baru-baru ini menjadi sorotan tajam netizen. Usianya yang sudah tak lagi muda, yakni 48 tahun, jelas membuat penuaan di wajahnya mulai terlihat, terutama soal keriput.

Sayangnya, hal itu justru membuat netizen melayangkan komentar nyinyir pada ibunda Teuku Rasya tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika wajahnya kini mirip Mpok Atiek.

Mendapati komentar tersebut, Tamara pun memilih untuk menjawabnya dengan santai. Bahkan baru-baru ini, ia mengaku sangat bersyukur lantaran penuaan wajahnya bisa menjadi sebuah pemberitaan yang viral.

Melalui akun Instagramnya, ibu dua anak ini tampak membagikan sebuah foto dirinya saat masih kecil. Mengikuti unggahan tersebut, Tamara mengaku jika dirinya mendapatkan banyak endorse gratis untuk menjalani operasi plastik.

"Wahhh…makasih yah, karena berita viral aku menua…jadi banyak yg mau endorse aku untuk Operasi Plastik Gratis," tulis Tamara pada keterangan foto masa kecilnya.

Kendati mendapatkan endorse gratis menjalani operasi plastik, mantan istri Mike Lewis ini memilih untuk belum mau menerimanya. Namun, ia tak memungkiri jika suatu saat nanti dirinya akan menerima tawaran tersebut.

"Thank you banget yah. Tapi aku belum mau, mungkin suatu saat nanti…mungkin yah. But, thank you so much for the kind offer," paparnya.

"Kehidupan penuh dengan kejutan, untuk itu aku Bersyukur. Terima kasih atas Hidup ini," tandasnya.