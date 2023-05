JAKARTA - Klaklik, sebuah aplikasi digital user generated content berbasis cerita yang berfokus pada penulisan hingga menjadi pustaka atau kumpulan e-Novel dan e-Comic.

Klaklik menyelenggarakan acara Klaklik Synopsis Challenge pertama yang sangat disambut baik tidak hanya oleh para penulis yang terus mengadu kiprahnya untuk ‘exist’ bahkan oleh seluruh insan berbakat untuk menjadi penulis handal hingga bermimpi ide cerita mereka bisa naik ke layar kaca ataupun layar lebar.

Klaklik Synopsis Challenge merupakan sebuah ajang pemilihan cerita orisinal dan menawarkan kesempatan bagi para penulis yang ada di Indonesia untuk mendapatkan peluang mempresentasikan ide ceritanya dihadapan produser serial TV dan film dari rumah produksi MNC Pictures. Apabila terpilih ide ceritanya akan diangkat dan diadaptasi menjadi sebuah serial TV/serial OTT ataupun film layar lebar.

Ide awal Klaklik Synopsis Challenge ini diinisiasi saat Klaklik mengadakan acara rutin Klaklik Creator’s Forum beberapa waktu lalu, sebuah pelatihan atau workshop yang dihadiri pembicara yang piawai di bidang penyutradaraan dan penulisan skenario, seperti Jose Poernomo (Sutradara), Ratih Kumala (Penulis Novel dan Skenario), dan Boy Chandra (Penulis Best Selling Novel). Bermula dari sini, Klaklik Synopsis Challenge di mulai, tidak disangka disambut antusias dan berhasil mengumpulkan 342 sinopsis orisinal dari peserta workshop tersebut.

Setelah melalui berbagai tahap penilaian dan kurasi yang ketat oleh tim juri, terpilihlah 10 sinopsis dari Klaklik Synopsis Challenge. Pada tanggal 19 Mei 2023, mereka telah melakukan pitching session selama 10 menit serta sesi tanya jawab dengan tim juri. Yang sangat spesial, penilaian ini langsung dinilai oleh tim juri MNC Pictures, rumah produksi terbesar di Asia Tenggara yang telah memproduksi berbagai tayangan film dan serial TV ternama.

Berikut adalah 10 judul sinopsis terpilih dari Klaklik Synopsis Challenge yang dipresentasikan pada hari ini Jumat, 19 Mei 2023: “Synapsis” - karya dari Falza Reynald “Zuarenz Galaksa” - karya dari Ina Raina “Romansa El Kara” - karya dari Miss Maybe “The Runaway” - karya dari Nana Dela Pratiwi “Musala Mini, Dompet & Pistol” - karya dari Nana Dela Pratiwi “Turun Gunung” - karya dari Ivan Tirdianata “Cinta Terhalang Kasta” - karya dari Camut Gemoy (Tim Dewi) “Mystery 18” - karya dari Li Xiong Jia (Tim Dewi) “Merelakan” - karya dari Nirania Uz (Tim Dewi) “Menikah Tanpa Cinta - karya dari Lia Narisa (Tim Dewi) Klaklik menginisiasi acara ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kreativitas para penulis di Indonesia. Nantinya, para peserta terpilih memiliki peluang untuk mengembangkan ide cerita mereka menjadi film atau Serial TV yang secara nyata akan diproduksi oleh rumah produksi MNC Pictures. Dari awal Klaklik berkomitmen untuk mempertimbangkan dengan serius seluruh ide yang telah diajukan, dengan tujuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi sebuah karya yang dapat menginspirasi dan menghibur masyarakat Indonesia. Titan Hermawan, Direktur Utama MNC Pictures, “Acara Klaklik Synopsis Challenge merupakan ujung tombak kesuksesan penulis, ajang ini dapat memberikan kesempatan yang sangat baik bagi para penulis untuk mewujudkan mimpi mereka, ide-ide cerita mereka sangat kreatif dan original sehingga memiliki potensi besar untuk diangkat secara nyata ke dalam film komersial baik itu FTA, OTT ataupun movie dan pastinya bisa diterima oleh masyarakat luas.” Reno Marciano Aziz, Executive Producer Drama 2, “Kami sangat senang dengan antusiasme dari para penulis dalam mempresentasikan karya mereka masing-masing. Kami akan menilai dengan serius seluruh ide yang telah diajukan dan akan memilih ide-ide yang paling menarik dan berpotensi untuk diwujudkan menjadi sebuah film atau serial TV.”

