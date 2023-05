JAKARTA - Ajang pencarian bakat bernyanyi yang merupakan program unggulan RCTI, Indonesian Idol season XII sudah hampir mencapai ujung perjalanan. Setelah melakukan audisi di 12 Kota sejak Oktober 2022 dengan jumlah pendaftar mencapai 22.000 orang, setelah didapat 14 Besar Finalist di Babak Spektakuler, kini Indonesia menunggu calon Idola selanjutnya, mengantarkan NABILAH dan SALMA bersaing malam ini di Grand Final Indonesian Idol yang akan ditayangkan pukul 21.30 WIB.

“Grand Final Indonesian Idol XII ini spesial ya, selain kita memiliki 2 Grand Finalist wanita berhijab, malam ini juga panggung idol akan dimeriahkan dengan kehadiran pengisi acara lainnya, The SuperGirls ‘Lyodra, Tiara dan Ziva’ juga DEWA 19 feat Virzha. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Juri-Juri yang juga sudah membantu selama masa audisi berlangsung; Anang Hermansyah, BCL, Judika, Rossa dan David Bayu, featuring dengan Maia Estianty, Armand Maulana, Dikta Wicaksono, Momo, Afgan, dan juga Fadly 'Padi Reborn'. Selain menjadi tontonan yang menghibur, kita juga berharap bahwa Indonesian Idol dapat melahirkan idola-idola baru Indonesia, sebagaimana tagline yang RCTI usung untuk Indonesian Idol adalah Home of The Idols,” ungkap Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.

Sepanjang perjalanan Indonesian Idol XII, dua Grand Finalist, Nabilah dan Salma, selalu menghiasi jajaran trending. Angka Trending yang melampaui dari season-season sebelumnya.

“Indonesian Idol XII banyak pencapaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Sejak penayangan perdana 19 Desember 2022 hingga sekarang, sudah 65 Video Trending, termasuk di posisi Trending #1 beberapa kali. Juga pencapaian View sebanyak 507 juta Views, dan Hashtag mencapai 5,9 milyar. Karenanya Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi masyarakat dan penonton setia Indonesian Idol untuk pencapaian ini” Ujar Fabian Dharmawan, Senior Vice President - Production Division Head RCTI.

Sebagai program talent search bernyanyi terlama di Indonesia, Fremantle sebagai pemegang lisensi hak siar dan komersil Idol di Indonesia pun menyatakan harapannya agar Indonesian Idol ini dapat menjadi rumah untuk para Idola Indonesia yang baru.

“Angka 12 memang menjadi angka istimewa di season ini, setelah mencari calon idola terbaik di 12 kota, serta sejak awalnya digawangi oleh 12 orang yang spesial, yaitu 11 juri dan 1 host guna menemukan The Next Indonesian Idol terbaik, jadilah dari 22.000 pendaftar, terpilihlah 2 terbaik sebagai Grand Finalist Indonesian Idol. Siapapun pemenangnya, para pelantun nada cantik dalam Malam Final “Beauty of The Beat” nanti, dipastikan siap untuk melanjutkan tongkat estafet keberhasilan di dunia musik setelahnya, sebagaimana kesuksesan yang telah ditorehkan para pendahulu Indonesian Idol di season-season sebelumnya” ucap Victor Ariesza selaku Director Fremantle Indonesia.

Bunga Citra Lestari mengaku bangga melihat perkembangan Salma dan Nabilah. “Mereka ini pekerja keras dan memiliki karakter yang begitu kuat. Walau dua-duanya wanita, mereka memiliki karakter dan kekuatan yang berbeda. Aku harap orang-orang mendukung terus dan mereka bisa bersaing dengan Idol yang lain,” imbu BCL.

