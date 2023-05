JAKARTA - Deretan bos promotor musik raksasa Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Mereka adalah sosok yang berperan penting dalam mengembalikan geliat musik Tanah Air dengan menggelar berbagai festival dan konser musik.

Tak hanya musisi dalam negeri, deretan musisi mancanegara pun turut menggelar tur dunia di Indonesia. Kedatangan para musisi mancanegara ini tentu tak lepas dari kerja keras para promotor musik Tanah Air.

Promotor musik bertugas sebagai penggerak untuk mensukseskan suatu acara. Lantas, siapa saja promotor musik top Indonesia? Berikut ulasan Okezone.

1.Dewi Gontha

Para pecinta musik jazz di Indonesia mungkin tak asing dengan dengan Festival Java Jazz. Ya, festival musik ternama di Tanah Air itu diinisiasi oleh Dewi Allice Lydia Gontha atau Dewi Gontha.

Bos promotor musik raksasa asal Indonesia. (Foto: Dewi Gontha/Instagram/@dgontha)

Ia adalah pemilik PT. Java Festival Production yang didirikan pada 2005. Terdapat beberapa konser yang dipromotorinya sebut saja Java Soulnation Festival, Java Rockin'land Festival, Soundsfair, dan Festival Gado-gado.

Tak hanya menggelar festival musik, Dewi Gontha melalui Java Festival Production juga merambah dunia event organizer dan memiliki platform tiket perusahaan di bawah jfp.events.

2.Adrie Subono

Indonesia pernah kedatangan musisi dunia Bruno Mars, Maroon 5, Arkarna, dan Westlife. Konser para musisi dunia di Tanah Air tak lepas dari usaha dan kerja keras Adrie Subono di pemilik Java Musikindo.

Bos promotor musik raksasa asal Indonesia. (Foto: Adrie Subono/Instagram/@adriesubono)

Organizer yang dibentuknya itu juga pernah menggelar konser Bondan Prakoso, The Corrs, Blue, Suede, Korn, Mariah Carey, Cake, Simple Plan, Avril Lavigne, Owl City, Hoobastanks, Muse, Incubus, Black Eyed Peas, Angel And Airwaves, dan Kelly Clarkson.

3.Anas Syahrul Alimi

Bos promotor musik raksasa asal Indonesia. (Foto: Anas Syahrul Alimi/Instagram/@anas_alimi)

Bos promotor musik raksasa Indonesia lainnya adalah Anas Syahrul Alimi si pemilik Rajawali Indonesia Communications (RIC). Organizer itu pernah menggarap Prambanan Jazz Festival, Jakarta International Jazz Festival, dan Java International Jazz Festival.

Follow Berita Okezone di Google News

4.Michael Rusli

Michael Rusli dikenal sebagai pendiri dan komisaris PT Prima Java Kreasi. Dia juga pemilik brand Big Daddy Entertainment Group yang membawahi unit usaha promotor konser, penyelenggara pertunjukkan keluarga dan sistem tiketing, MyTicket.

Bos promotor musik raksasa asal Indonesia. (Foto: Michael Rusli/ANTARA)

Perusahaan yang dipimpinnya sukses mendatangkan sederet musisi dunia, seperti Elton John, Simple Plan, Rod Stewart, dan Roxette. Big Daddy Entertainment juga sosok di balik rencana konser Lady Gaga di Indonesia yang gagal karena didemo FPI.

5.Dino Hamid

Bos promotor musik raksasa Indonesia berikutnya adalah Dino Hamid yang mendirikan PT Berlian Entertainment yang pernah membawa Katy Perry dan Backstreet Boys konser di Indonesia.

Bos promotor musik raksasa asal Indonesia. (Foto: Dino Hamid/Instagram/@dinohamid)

Tak hanya dua musisi itu, perusahaannya juga sukses mendatangkan musisi ternama lainnya, seperti David Foster, Janet Jackson, Justin Bieber, dan New dan Kids On The Block (NKOTB).*