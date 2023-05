SIAPA band rock terbesar sepanjang masa? Musik rock adalah genre populer di era 80- an. Pada era itu, banyak band rock lahir dan memberikan warna baru dalam industri musik dunia.

Mereka menghasilkan ratusan karya, mengisi soundtrack film, hingga menjalani tur dunia yang menghasilkan jutaan dolar. Mengutip Hello Music Theory, berikut daftar band rock terbesar sepanjang masa.

1. The Rolling Stone

Siapa Band Rock Terbesar Sepanjang Masa? (Foto: The Rolling Stones/Instagram/@therollingstones)

The Rolling Stone terbentuk pada 1962. Meski terus berganti personel, band rock dan blues ini terus bersama melakukan tur dunia. Band ini sangat populer dan menjadi grup musik rock and roll terbesar pada era '70-an.

Setelah menjual lebih dari 200 juta kopi karyanya, The Rolling Stone tercatat sebagai band terlaris sepanjang masa. Bahkan pada 2019, mereka menempati peringkat kedua daftar Greatest Artists of All Time list Billboard.

2. Pink Floyd

Siapa Band Rock Terbesar Sepanjang Masa? (Foto: Pink Floyd/Ist)

Band rock terbesar lainnya adalah Pink Floyd yang terbentuk pada 1965. Mereka memiliki gaya panggung yang menarik dan sedikit rumit, dengan musik yang banyak menginspirasi musisi lain.

Salah satu album terkenal mereka adalah The Dark Side of the Moon yang dirilis pada 1973. Setelah 57 tahun berkarier, Pink Floyd tercatat dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1996 dan UK Music Hall of Fame di 2005.

3. Red Hot Chili Peppers

Siapa Band Rock Terbesar Sepanjang Masa? (Foto: Red Hot Chili Peppers/Instagram/@chilipeppers)





Lahir di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 1983, Red Hot Chili Peppers mencapai sukses besar setelah merilis Blood Sugar Sex Magik pada 1991. Album tersebut kemudian meraih sertifikasi multi-Platinum di Amerika Serikat.

4. Queen

Siapa Band Rock Terbesar Sepanjang Masa? (Foto: Queen/Instagram/@officialqueenmusic)

Queen tercatat sebagai salah satu band rock legendaris sepanjang masa dengan Freddie Mercury sebagai tokoh ikonik mereka. Band ini menuai popularitas lewat single hitsnya seperti, We Will Rock You, We Are the Champions, hingga Bohemian Rhapsody.

5. The Beatles

Siapa Band Rock Terbesar Sepanjang Masa? (Foto: The Beatles/Ist)

The Beatles yang beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr itu terbentuk pada 1960. Kala itu, lagu-lagu mereka memuncaki tangga lagu di Amerika Serikat dan Inggris.*