SEOUL - Aktris The Glory, Cha Joo Young mendapat tawaran untuk membintangi drama sejarah baru tvN, Won Kyung. Kabar itu pertama kali dibocorkan oleh staf produksi drama tersebut.

“Cha Joo Young mendapat tawaran membintangi Won Kyung dan mempertimbangkannya dengan positif,” kata Ghost Studio selaku agensi sang aktris dikutip dari Soompi, Rabu (10/5/2023).

Drama tersebut berkisah tentang Ratu Won Kyung yang memiliki kekuatan kuat di Kerajaan Joseon. Kekuatan itu didapatkannya dengan bergabung dengan Raja Taejong Lee Bang Won, 600 tahun silam.

Sejarah Korea mencatat, Won Kyung merupakan putri dari keluarga bangsawan bernama Minje yang berkuasa sejak era Goryeo. Dia kemudian menikahi Raja Lee Bang Won yang lebih muda 2 tahun darinya.

Karakter sang ratu digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan penuh iri hati. Dengan sifat itu, dia merupakan sosok yang membantu Lee Bang Won untuk naik tahta.

Cha Joo Young dikenal berkat perannya sebagai pramugari bernama Hye Jeong dalam drama Netflix, The Glory. Saat ini, drama terbarunya sang aktris, The Real Has Come masih tayang di KBS 2TV.*

