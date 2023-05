JAKARTA - Deretan aktor tampan Korea yang debut lewat film panas A Frozen Flower. Film sejarah yang dirilis pada 2008 tersebut berkisah tentang Dinasti Goryeo yang berkuasa sepanjang tahun 1330 hingga 1374.

Film ini berkisah tentang kisah cinta segitiga antara raja, ratu, dan kaki tangan raja bernama Hong Rim. Hubungan ketiganya menjadi ruwet ketika raja meminta Hong Rim untuk menggantikan dirinya meniduri sang ratu.

Hal itu dilakukan raja untuk mendapatkan penerus tahta tanpa perlu melakukan hubungan badan dengan sang istri. Perintah raja itu justru membuat Hong Rim dan ratu jatuh cinta yang kemudian berujung tragis.

Ketika dirilis pada 2008, film A Frozen Flower tercatat sebagai 10 film paling banyak ditonton dengan total 3 juta penonton. Penasaran siapa saja aktor tampan Korea yang debut lewat film panas ini? Berikut ulasan Okezone dikutip dari Koreaboo, Kamis (3/5/2023).

1.Song Joong Ki

Song Joong Ki memulai debut aktingnya dengan membintangi film panas A Frozen Flower, pada 2008. Film itu memasang Jo In Sung, Song Ji Hyo, dan Joo Jin Mo sebagai pemeran utama, sementara Jong Ki hanya mendapat peran kecil sebagai prajurit bernama No Tak.

Aktor tampan Korea yang debut lewat film panas A Frozen Flower. (Foto: Song Joong Ki/VOGUE)

“Aku tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman berakting untuk pertama kalinya di depan Jo In Sung, Joo Jin Mo, dan sutradara Yoo Ha. Peranku memang tidak besar dalam film itu. Tapi, aku senang ketika sutradara memberikanku kesempatan,” ujar Song Joong Ki dalam wawancaranya dengan Max Movie, pada 2012.

2.Jung Su Il

Akting Jung Su Il mulai dilirik penikmat drama Korea setelah berperan sebagai Ha Do Yeong dalam serial populer Netflix, The Glory. Kesuksesan drama tersebut, diakuinya, membuatnya kebanjiran berbagai tawaran proyek baru dengan peran cukup beragam.

Aktor tampan Korea yang debut lewat film panas A Frozen Flower. (Foto: Jung Su Il/Netflix)

Namun tahukah Anda, aktor 43 tahun ini ternyata memulai debut aktingnya dengan membintangi film A Frozen Flower yang dirilis pada 2008. Seperti Song Joong Ki, Jung Su Il juga hanya mendapatkan peran kecil dalam film tersebut, yaitu sebagai prajurit kerajaan.

3.Park Sung Hoon

Aktor The Glory ini juga memulai debutnya di layar lebar dengan berperan sebagai prajurit kerajaan dalam film A Frozen Flower, pada 2008. Dari proyek tersebut, dia kemudian membintangi sederet film dan drama populer lainnya.

Aktor tampan Korea yang debut lewat film panas A Frozen Flower. (Foto: Park Sung Hoon/Netflix)

Atas akting ciamiknya dalam drama My Only One, Park Sung Hoon pernah didapuk sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik KBS Drama Awards pada 2018. Dari ajang serupa, dia meraih penghargaan Excellent Actor, pada 2020.*